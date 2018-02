Gemeinnütziges Ziel erreicht

Verkehrs- und Verschönerungsverein Helpup übergab 3.000 Euro Überschuss

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Der Ni­ko­laus­markt in Hel­pup ist nicht nur ein be­lieb­ter Treff­punkt, die Stand­be­trei­ber ha­ben zu­gleich einen be­acht­li­chen Ü­ber­schuss er­wirt­schaf­tet. Der Ver­kehrs- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein (VVV) Hel­pup konnte jetzt ins­ge­samt 3.000 Euro spen­den.

Im "Al­ten Krug"ü­ber­reichte die stell­ver­tre­tende VVV-Vor­sit­zende San­dra Neu­ber-Ri­che­ton der TuS Hel­pup und der Ca­ri­tas St. Mi­chael Oer­ling­hau­sen je­weils 1.500 Eu­ro. Der Sport­ver­ein möchte Geräte für die neue Turn­halle an­schaf­fen, wie der Vor­sit­zende Bern­hard Pehle sag­te. Eli­sa­beth Höl­scher, Vor­stand der Ca­ri­tas Kon­fe­renz in Oer­ling­hau­sen, nahm den Spen­den­scheck gern ent­ge­gen, um so­zial-ka­ri­ta­tive Auf­ga­ben zu er­fül­len. "­Durch so eine Spende kön­nen wir auch schon ein­mal ei­ner be­dürf­ti­gen Fa­mi­lie eine Wasch­ma­schine fi­nan­zie­ren, um nur ein Bei­spiel zu nen­nen", sagte sie. Der Ni­ko­laus­markt sei rundum ge­lun­gen ge­we­sen, teilte San­dra Neu­ber-Ri­che­ton mit. "­Der Karls­platz war am 6. De­zem­ber mit 22 Stän­den kom­plett be­legt und al­les ist fried­lich ver­lau­fen, das Wet­ter war knackig und die Zu­sam­men­ar­beit mit der Stadt­ver­wal­tung klappte gut." Ein großes Dan­ke­schön rich­tete sie an al­le, die den VVV mit Geld und Sach­s­pen­den un­ter­stützt ha­ben.

