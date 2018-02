Darf "Frau" das?

Premiere im Landestheater Detmold

Det­mold (b­c). Am Frei­tag, 9. Fe­bruar, öff­net sich der Büh­nen­vor­hang des Lan­des­thea­ters um 19.30 Uhr für die nächste Pre­mie­re. Auf dem Spiel­plan steht die Kam­me­ro­per "­Pow­der Her Fa­ce" von Tho­mas Adès.

88 männ­li­che Zeu­gen mit pi­kan­ten Bei­trä­gen ih­rer un­ge­zähm­ten Le­bens­weise soll es bei der Ver­ur­tei­lung von Marg­ret Swee­ny, spätere Du­chess of Ar­gyll ge­ge­ben ha­ben. Was dem Mann "so pas­sier­t", ist bei ei­ner Frau nicht zu to­le­rie­ren. Und so ver­lässt die Dirty Du­chess wie sie auch ge­nannt wird am Ende ih­res Le­bens geäch­tet und ver­armt ihre Bühne nicht ohne die Frage der Sinn­haf­tig­keit zu stel­len. Es geht bei die­ser In­sze­nie­rung nicht um eine Nach­erzäh­lung oder um den Ver­such ei­ner Do­ku­men­ta­tion ei­ner wah­ren Le­bens­ge­schich­te, es geht um mehr: um se­xu­elle Selbst­be­stim­mung, Lei­den­schaft, Heu­che­lei, Ver­ein­sa­mung – eher um die Idee ei­nes Le­bens! Dra­ma­tur­gin Eli­sa­beth Wirtz nennt Tho­mas Adès Kam­me­ro­per eine z eit­genös­sisch mo­de­rate Mo­der­ne, nicht un­an­stän­dig aber reiz­voll; ein Stück, das von der ers­ten bis zur ach­ten Szene im­mer wie­der für Ü­ber­ra­schun­gen sorgt. Mit in­stru­men­ta­lem Höl­len­geläch­ter und sün­di­ger Tan­go­mu­sik eröff­net die Oper. Im­mer wie­der wech­selt die Mu­sik die Mas­ke, schlüpft in die Welt des "Ro­sen­ka­va­lier", Stra­winsky und Wag­ner wird Re­ve­renz er­wie­sen.

