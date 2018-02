Winterzeit prägt den Arbeitsmarkt

Arbeit slosigkeit steigt im Januar wetterbedingt um 547 Personen

Kreis Lip­pe. Die Ar­beits­lo­sig­keit ist aus sai­sona­len Grün­den im Ja­nuar im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 547 Per­so­nen auf 12.082 Frauen und Män­ner an­ge­stie­gen. Die Ar­beits­lo­sen­zahl des Vor­jah­res wird er­neut deut­lich un­ter­schrit­ten, und zwar um 859 Frauen und Män­ner bzw. um 6,6 Pro­zent. Die Ar­beits­lo­sen­quote liegt bei 6,6 Pro­zent. Im Ja­nuar 2017 lag die Quote bei 7,1 Pro­zent.

"In den Win­ter­wo­chen ha­ben vor­wie­gend sai­sonale Fak­to­ren einen für die Jah­res­zeit ty­pi­schen An­stieg der Ar­beits­lo­sig­keit ge­schaf­fen", so Heinz Thie­le, Lei­ter der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, in sei­ner Kurz­bi­lanz des Ja­nuar-Ar­beits­mark­tes Lip­pe. Der grundsätz­lich po­si­tive Ver­lauf auf dem hei­mi­schen Ar­beits­markt ist al­ler­dings nach wie vor ge­ge­ben, zu­mal die Ar­beits­lo­sen­zahl des Vor­jah­res ein­mal mehr deut­lich un­ter­schrit­ten wur­de", so Thie­le. "­Die Auf­nah­me­fähig­keit des Mark­tes hat le­dig­lich im Rah­men der sai­sona­len Be­ein­träch­ti­gung kurz­fris­tig an Schwung ein­ge­büßt. So­bald die Wit­te­rungs­be­din­gun­gen wie­der Ar­beits­auf­nah­men in den Außen­be­ru­fen zu­las­sen, wird auch die Ar­beits­lo­sig­keit er­neut sin­ken", be­tont der Agen­tur­chef. Im Ja­nuar mel­de­ten sich im Kreis Lippe 2.284 Per­so­nen neu oder wie­der ar­beits­los; 1.743 Frauen und Män­ner mel­de­ten sich im ak­tu­el­len Mo­nat aus der Ar­beits­lo­sig­keit ab. Im Rechts­kreis SGB III (Ver­si­che­rungs­be­reich, Agen­tur für Ar­beit Det­mold) liegt die Ar­beits­lo­sig­keit im Ja­nuar bei 3.611 Frauen und Män­ner, das sind 450 Per­so­nen mehr als im Vor­mo­nat und 580 Men­schen we­ni­ger als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Rechts­kreis SGB II (Grund­si­che­rung, Job­cen­ter Lip­pe) gab es im Ja­nuar 8.471 Ar­beits­lo­se. Das ist ein Plus von 97 Per­so­nen ge­genü­ber De­zem­ber. Im Ver­gleich zum Ja­nuar 2017 sind es 279 Ar­beits­lose we­ni­ger. Die an­tei­lige SGB-III-Ar­beits­lo­sig­keit liegt bei 2,0 Pro­zent; die an­tei­lige SGB-II-Ar­beits­lo­sig­keit bei 4,6 Pro­zent. Die Ju­gend­ar­beits­lo­sig­keit (un­ter 25 Jah­ren) nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 50 Per­so­nen auf 1.340 junge Frauen und Män­ner zu. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote liegt ak­tu­ell bei 6,5 Pro­zent. Bei den ü­ber 50-Jäh­ri­gen stieg die Ar­beits­lo­sen­zahl im Ja­nuar ge­genü­ber De­zem­ber um 207 Per­so­nen auf 3.649 Frauen und Män­ner. Die Zahl der Äl­te­ren in Ar­beits­lo­sig­keit in den ver­gan­ge­nen zwölf Mo­na­ten fiel dem­ge­genü­ber um 147 Per­so­nen bzw. um 3,9 Pro­zent. Die al­ter­ss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quote be­trägt ak­tu­ell 5,7 Pro­zent. Die Zahl der Lang­zeit­ar­beits­lo­sen nahm im Ver­gleich zum Vor­mo­nat um 69 Per­so­nen zu. Es sind 4.999 Men­schen lang­zeit­ar­beits­los. Im Ver­gleich zu Ja­nuar 2017 sind es deut­lich we­ni­ger Men­schen in Lang­zeit­ar­beits­lo­sig­keit, und zwar 328 Frauen und Män­ner oder 6,2 Pro­zent. Ak­tu­ell sind 3.251 aus­län­di­sche Ar­beit­neh­mer ar­beits­los. Das sind 212 Per­so­nen mehr als im Vor­jah­res­mo­nat. Im Be­zirk der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, der mit dem Kreis de­ckungs­gleich ist, wa­ren im Ja­nuar 2.214 Ar­beits­stel­len ge­mel­det, ge­genü­ber De­zem­ber ist das ein Mi­nus von 36 Stel­len. Im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat gab es al­ler­dings 545 Stel­len mehr. Ar­beit­ge­ber mel­de­ten im Ja­nuar 474 neue Ar­beits­stel­len. Auch ost­west­fa­len­weit hat das trü­be, nass­kalte Wet­ter im Win­ter­mo­nat Ja­nuar für Aus­wir­kun­gen auf den Ar­beits­markt ge­sorgt. Die­ser fiel mit ei­nem deut­li­chen An­stieg der Ar­beits­lo­sig­keit und we­ni­ger neuen Stel­len­an­ge­bo­ten ge­genü­ber dem Vor­mo­nat in den Win­ter­schlaf. So nahm in der Re­gion die Zahl der Men­schen ohne Ar­beit im Ver­gleich zum De­zem­ber 2017 um 5,5 Pro­zent auf 63.629 Per­so­nen zu. Das sind ins­ge­samt 3.340 Ar­beits­lose mehr. Die Ar­beits­lo­sen­quote stieg da­mit leicht von 5,4 auf 5,7 Pro­zent und liegt mit die­ser Ent­wick­lung gute 0,5 Pro­zent­punkte un­ter dem Er­geb­nis für den Ja­nuar 2017.

vom 07.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6A

