1000 Kilometer mehr gelaufen

Harmonische Jahreshauptversammlung des LC 92 Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen. Per­spek­ti­ven für das Ju­biläums­jahr, ein Rück­blick auf sport­li­che Er­folge so­wie Vor­stands­wah­len stan­den jetzt im Mit­tel­punkt der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des LC 92 Bad Sal­zu­flen. Der Vor­sit­zende Klaus Ta­ten­horst blickte auf das er­eig­nis­rei­che Jahr 2017 zurück, in dem der Ver­ein sein 25-jäh­ri­ges Ju­biläum ge­fei­ert hat. Ins­ge­samt gab es 20 Ver­an­stal­tun­gen, dar­un­ter den sehr er­folg­rei­chen 25. Bad Sal­zu­flen Ma­ra­thon. Sport­wart Ma­thias Probst freute sich ü­ber die rege Teil­nahme an Volks­läu­fen und Meis­ter­schaf­ten: "5.789 Ki­lo­me­ter leg­ten Läu­fer und Wal­ker bei Ver­an­stal­tun­gen zurück. Das sind ü­ber 1.000 km mehr als im Vor­jahr." Ger­hard Saa­men konnte bei 25 Starts 22 mal den ers­ten Platz sei­ner Al­ter­sklasse er­lau­fen. Beim Sport­ab­zei­chen stach Ger­hild Rott­schä­fer her­aus. Sie legte ihr 50. Ab­zei­chen ab. Das ge­lang in 2017 nur 15 wei­te­ren Frauen in Nord­rhein-West­fa­len. Ins­ge­samt freute sich das Sport­ab­zei­chen-Team um Hil­de­gard Hö­ve­ler ü­ber 73 er­folg­rei­che Ab­sol­ven­ten. Die Eh­run­gen stan­den tra­di­tio­nell im Zei­chen der Sport­ler, die die meis­ten Ki­lo­me­ter bei Volks­läu­fen zurück­ge­legt hat­ten. Bei den Läu­fe­rin­nen ragte Anja Diek­mann mit 290 Ki­lo­me­tern vor Re­nate Hei­land mit 245 und Ste­fa­nie Strauß mit 225 Ki­lo­me­tern her­aus. Det­lef Ko­rioth schaffte es mit her­vor­ra­gen­den 677 Ki­lo­me­tern an die Spit­ze. Ihm folg­ten Matt­hias Probst mit 414 und Ger­hard Saa­men mit 291 Ki­lo­me­tern. Ste­fan Diek­mann war der fleißigste Wal­ker. 308 Ki­lo­me­ter schlu­gen bei ihm ins­ge­samt zu Bu­che. Mi­chael San­der und Frank Schro­eder folg­ten mit 185 und 67 Ki­lo­me­tern. Bei den Wal­ke­rin­nen kam Ger­hild Rott­schä­fer auf 149, Ur­sula Kör­ner auf 86 und Han­ne­lore Pann­horst auf 74 Ki­lo­me­ter. Bei den Vor­stand­wah­len er­ga­ben sich keine Än­de­run­gen an der Ver­einss­pit­ze. Vor­sit­zen­der Klaus Ta­ten­horst wurde ebenso wie­der­ge­wählt wie Schrift­füh­re­rin Sie­grun Probst. Kas­sen­wart Ge­org Mer­kel, Sport­wart Matt­hias Probst und zweite Vor­sit­zende Hilde Pe­ter kom­plet­tie­ren den Vor­stand. Sor­gen be­rei­tet dem LC ak­tu­ell die Sper­rung der Wald­ge­bie­te. Da­durch ist die Aus­tra­gung des Bau­kas­ten-Ma­ra­thons mög­li­cher­weise gfähr­det. Sie dazu auch ne­ben­ste­hen­den Be­richt.

vom 07.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6A

