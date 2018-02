Wirtschaftsjunioren mit neuer Spitze

WJ unterstützen Nachwuchsspieler des TBV auf dem Weg zum zweiten Standbein

Kreis Lip­pe. Vor­stands­wah­len und ein Rück­blick auf das Jahr 2017 stan­den im Mit­tel­punkt der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Lip­pi­schen Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ). Im Res­sort Po­li­tik stand ins­be­son­dere die Auf­klärungs­ar­beit im Zu­sam­men­hang mit den Wahlen durch ver­schie­dene Ver­an­stal­tun­gen im Vor­der­grund. Alle kan­di­die­ren­den Par­teien konn­ten sich in die­sem Rah­men prä­sen­tie­ren und ihre Po­si­tio­nen ver­tre­ten. Seit letz­tem Jahr gibt es bei den WJ die Young Pro­fes­sio­nals, also in­ter­es­sierte und en­ga­gierte Stu­den­ten kurz vor ih­rem Stu­dien- Ab­schluss, die als Nach­wuchs­mit­glie­der die Wirt­schafts­ju­nio­ren schon vor ih­rem Be­rufs­ein­stieg ken­nen­ler­nen und so ihr Netz­werk in Lippe auf­bauen kön­nen. Darü­ber hin­aus gab es im Be­reich Bil­dung und Wirt­schaft ein neues Groß-Pro­jekt, die TBV Aca­de­my, bei der die Ju­nio­ren den Nach­wuchss­pie­lern des TBV auf ih­rem Weg zum zwei­ten Stand­bein un­ter­stüt­zen.

Auch im kom­men­den Jahr möchte der neu ge­wählte Vor­stands­spre­cher Vin­cent San­der, dass "­die Lip­per Ju­nio­ren wie­der ei­ni­ges be­we­gen". Un­ter dem Jah­res­motto "WJ be­weg­t" gibt es einen gut ge­füll­ten Ver­an­stal­tungs­ka­len­der und viele tolle be­kannte und neue Pro­jek­te. Das jetzt ge­wählte Vor­stands­team hat drei neue Ge­sich­ter, Linda Pe­ters für das Res­sort Mit­glie­der, Mar­tina De­ko­mien für das Res­sort Ent­wick­lung und Da­niel Vo­gel­stel­ler für das Res­sort Un­ter­neh­mer­tum. Beim an­sch­ließen­den Neu­jahrs­emp­fang fei­er­ten die Mit­glie­der ih­ren neuen Vor­stand und den Start in ein er­folg­rei­ches neues Ge­schäfts­jahr.

vom 07.02.2018 | Ausgabe-Nr. 6A

