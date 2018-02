Heimatgefühle - Konzert mit Herz

Volksmusik-Stars Sigrid und Marina zu Gast im Kurtheater

Horn-Bad Mein­berg. Die bei­den Schwes­tern Sig­rid und Ma­rina aus dem Salz­kam­mer­gut in Ös­ter­reich prä­sen­tie­ren am Sams­tag, 3. März um 16 Uhr im Kur­thea­ter Horn Bad Mein­berg "Hei­mat­ge­fühle – das Kon­zert­pro­gramm mit Herz". Mit im Gepäck ha­ben sie nicht nur die schöns­ten Me­lo­dien aus ih­rer Hei­mat mit, son­dern auch wun­der­schöne Bil­der aus ih­rer Re­gion. So zau­bern sie echte "Hei­mat­ge­fühle" in den Kon­zert­saal. ­Sig­rid und Ma­rina sind seit ih­rem Sieg beim "­Grand Prix der Volks­mu­si­k" aus der Volks­mu­sik-Welt nicht weg­zu­den­ken. Ihre Hei­mat­ver­bun­den­heit, Bo­denstän­dig­keit und Herz­lich­keit sind ne­ben ih­ren Stim­men die Merk­ma­le, die ihre Fans so an den bild­hüb­schen Schwes­tern lie­ben. ­Mit da­bei sind Gé­ral­dine Oli­vi­er, die Grand Prix Sie­ge­rin aus der Schweiz mit ih­ren größten Hits. Die Ge­schwis­ter Nie­der­ba­cher aus dem Pus­ter­tal in Süd­ti­rol wer­den die schöns­ten Lie­der aus ih­rer Hei­mat prä­sen­tie­ren und Rei­ner Kirs­ten, der Son­ny­boy des Schla­gers aus dem Schwarz­wald wird für Su­per-Stim­mung sor­gen und das Pu­bli­kum be­geis­tern. Dazu wer­den die Gast­ge­be­rin­nen Sig­rid und Ma­rina ein großes Hit­feu­er­werk ih­rer schöns­ten Lie­der ent­fa­chen und für die eine oder an­dere Ü­ber­ra­schung sor­gen. ­Sig­rid und Ma­rina sind stolz nach ih­rer er­folg­rei­chen CD- und DVD-Reihe "Hei­mat­ge­fühle" die­ses be­son­dere Kon­zert­pro­gramm nun auch auf Tour­nee prä­sen­tie­ren zu dür­fen. Die Zuhö­rer kön­nen sich auf traum­haft schöne Stun­den mit den zwei Nach­ti­gal­len der Volks­mu­sik Sig­rid und Ma­rina und ih­ren Gäs­ten freu­en. ­Kar­ten gibt es im Ver­lags­haus Lippe ak­tu­ell, Det­mold, Wes­ter­feld­straße 10, Kar­ten­te­le­fon 05231/6400717 und in der Tou­rist-In­for­ma­tion Horn-Bad Mein­ber­g,.

