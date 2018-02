"Betten frei" für LabüVision

Neue Komödie von Lars Bücherl kitzelt ordentlich am Bauchfell

Lage (js). "­Bet­ten frei­" heißt die neue Komö­die von LabüVi­sion, die am ver­gan­ge­nen Sams­tag im Bür­ger­haus in Lage eine ge­lun­gene Pre­miere fei­erte und vom be­geis­ter­ten Pu­bli­kum hoch ge­lobt wur­de. Thea­ter­chef Lars Bücherl selbst hat diese ur­ko­mi­sche und sehr un­ter­halt­same Posse ge­schrie­ben und da­bei in Sa­chen Un­ter­hal­tungs­fak­tor und Be­set­zung ge­nau ins Schwarze ge­trof­fen. Da­bei ist die Ge­schichte ebenso ge­nial wie ein­fach. Die Sto­ry: Was tun, wenn man als an­ge­hen­der Ho­tel­be­trei­ber ei­nes sich noch im Roh­bau be­find­li­chen Ho­tels, be­reits vor Eröff­nung pleite ist und doch ir­gend­wie zu­se­hen muss, die Eröff­nung vor­an­zu­trei­ben? Man benötigt le­dig­lich die pas­sende Idee. Weil sein Bru­der Mar­tin (R­ein­ald Rohlfs) und ei­gent­li­cher Be­sit­zer des Ho­tels auf sei­nen aus­schwei­fen­den Le­bens­stil nicht ver­zich­ten möchte und das Geld nur so zum Fens­ter raus­schmeißt, wird Maik (Lars Bücher­l), Teil­ha­ber und "Mäd­chen für Al­les", ganz schön in die Bre­douille ge­bracht. Aus der Not her­aus ent­wi­ckelt die­ser die Idee, die Gäste selbst die Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten durch­führen zu las­sen, als eine Art "In­di­vi­dual-Ur­laub". Diese las­sen nach sei­nem Auf­ruf ü­ber ein Netz­werk auch nicht lange auf sich war­ten und schon bald be­zie­hen eine at­trak­tive Hollän­de­rin, Isa­belle Kon­radt ü­ber­zeugt hier mit ih­rem auf­ge­setz­ten und doch au­then­ti­schen, hollän­di­schen Ak­zent, ein et­was un­glei­ches Pär­chen (Jaque­line Bre­meyer und Axel Wie­ne­ke), das bald Nach­wuchs er­war­tet, und zwei ver­schro­bene und lie­bens­werte alte Da­men (Elke Mel­lies und Chris­tiane Jung), von de­nen eine schwer­hö­rig ist und da­mit gehö­rig zur Be­lus­ti­gung bei­trägt, das Bau­stel­len­ho­tel. Ein­zig der Emp­fangs­be­reich ist be­reits fer­tig­ge­stellt und eine darin plat­zierte Ka­rao­ke­ma­schine sorgt für reich­lich Ab­wechs­lung und for­dert die Dar­stel­ler auf, auch ge­sang­lich für Stim­mung zu sor­gen. Was ih­nen auch bes­tens ge­lingt. Ne­ben den ganz spe­zi­el­len Cha­rak­teren der Ho­tel­gäs­te, gibt es da auch noch die Toch­ter von Ho­tel­be­sit­zer Mar­tin, Steffi (Lisa Ma­rie Wie­gand) und ihr an­ge­hen­der Ehe­mann Dirk (Ke­vin Nol­ting), die al­ler­dings den Be­trieb des Ho­tels nicht ge­rade vor­an­trei­ben. Dirks Jung­ge­sel­len­ab­schied, für den sich die Kum­pels und er ex­tra in aber­wit­zige Hüh­ner­kostüme ge­steckt ha­ben, sorgt für reich­lich Lach­sal­ven. Als dann auch noch zwei in Kon­kur­renz ste­hende Köche, der ernste Russe Vik­tor (Pe­ter Dep­pe) und der Ita­lie­ner Lu­igi (Lu­kas Holl­mi­chel), der gerne sei­nen "­Ex­tra-Ser­vice" zum Bes­ten ge­ben möch­te, im Ho­tel auf­tau­chen, nimmt die be­reits ra­sante Komö­die noch ein­mal or­dent­lich an Fahrt zu. Doch auch die Liebe kommt hier nicht zu kurz und bahnt sich ih­ren Weg durch all die Ir­run­gen und Wir­run­gen. Am Ende die­ses Pre­mie­ren­abends sind das En­sem­ble und Lars Bücherl sicht­lich gerührt, denn für diese ur­ko­mi­sche Komö­die gab es vom be­geis­ter­ten Pu­bli­kum Stan­ding Ova­ti­ons.

