Auszeichnung für lippischen Wanderweg

Hansaweg erhält Zertifikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland"

Kreis Lip­pe. Auf dem Weg zur Qua­litäts­wan­der­re­gion hat der Kreis Lippe einen wei­te­ren Schritt ge­tan: Der Deut­sche Wan­der­ver­band hat für den 75 Ki­lo­me­ter lan­gen Han­sa­weg er­neut das Zer­ti­fi­kat "Qua­litäts­weg Wan­der­ba­res Deutsch­lan­d" ver­lie­hen. Der Wan­der­weg ver­bin­det die drei Han­sestädte Her­ford, Lemgo und Ha­meln und führt durch das nordlip­pi­sche Ber­g­land.

Der Ge­schäfts­füh­rer der Lippe Tou­ris­mus und Mar­ke­ting (LTM) GmbH, Gün­ter Wei­gel, nahm die Ur­kunde auf der Ur­laubs­messe "CM­T" in Stutt­gart ent­ge­gen, um sie im An­schluss an Land­rat Dr. Leh­mann, der auch Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der LTM ist, zu ü­ber­rei­chen. "Ich freue mich sehr, dass wir hier in Lippe mit dem Han­sa­weg einen wei­te­ren zer­ti­fi­zier­ten Wan­der­weg ha­ben. Das ver­deut­licht die At­trak­ti­vität Lip­pes als Wan­der­re­gion", er­klärt Leh­mann bei der Ü­ber­ga­be. Die er­neute Zer­ti­fi­zie­rung ist ein wei­te­rer Schritt da­hin, die ho­hen An­for­de­run­gen auf dem Weg zur "Qua­litäts­wan­der­re­gion Wan­der­ba­res Deutsch­lan­d" zu er­fül­len. Gün­ter Wei­gel von der LTM sieht in der Aus­zeich­nung auch das Er­geb­nis ei­nes Ge­mein­schaftspro­jekts: "Während wir von der LTM den or­ga­ni­sa­to­ri­schen Rah­men und die Ko­or­di­na­tion als Pro­jekt­büro für den Han­sa­weg be­glei­ten, sind es die Eh­ren­amt­li­chen in den Ver­ei­nen, die durch die Er­ar­bei­tung und Be­treu­ung der Wege diese Aus­zeich­nung erst mög­lich ma­chen." Wenn in die­sem Som­mer (15. bis 20. Au­gust 2018) in Det­mold der 118. Deut­sche Wan­der­tag statt­fin­det, wird der Han­sa­weg auch ein Teil des Rah­men­pro­gramms sein: Aus­ge­hend von dem Weg fin­det eine 15 Ki­lo­me­ter lange Ster­nen­wan­de­rung von Lemgo nach Det­mold statt. Um als "Qua­litäts­weg Wan­der­ba­res Deutsch­lan­d" aus­ge­zeich­net zu wer­den, muss ein Wan­der­weg meh­rere Kri­te­rien er­fül­len. Dazu gehört ne­ben ei­ner durch­ge­hen­den nut­zer­freund­li­chen Mar­kie­rung bei­spiels­weise auch, dass min­des­tens 35 Pro­zent der Stre­cke aus na­tur­be­las­se­nen We­gen be­ste­hen muss. Ein Wan­der­weg trägt das Zer­ti­fi­kat für drei Jahre und muss dann er­neut ü­ber­prüft wer­den. Der Han­sa­weg in Lippe er­hielt die Ur­kunde nun be­reits zum drit­ten Mal in Fol­ge.

vom 03.02.2018 | Ausgabe-Nr. 5B

Drucken | Versenden