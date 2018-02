Ernährungsbranche ist Wirtschaftsfaktor

Schoko-Hunger – Lipper essen etwa 3.350 Tonnen Schokolade pro Jahr

Kreis Lip­pe. 139 Sat­tel­schlep­per voll mit Scho­ko­la­de: So groß ist der Hun­ger auf Süßes im Kreis Lippe pro Jahr. Von der Ta­fel ü­ber die Pra­line bis zum Rie­gel: 3.350 Ton­nen Scho­ko­lade aßen die Men­schen hier zu­letzt rein sta­tis­tisch – gut 9,5 Kilo pro Kopf. Beim Käse wa­ren es 8.590 Ton­nen – 24,5 Kilo pro Ein­woh­ner. Und beim Bier wur­den 365.000 Hek­to­li­ter im Jahr ge­trun­ken (104 Li­ter pro Kopf). Scho­ko­la­de, Kä­se, Bier – nur drei Bei­spie­le, die zei­gen, wel­che Be­deu­tung Le­bens­mit­tel­in­dus­trie und -hand­werk ha­ben, sagt die Ge­werk­schaft Nah­rung-Ge­nuss-Gast­stät­ten (NG­G).

Rund 1.730 Ar­beitsplätze hän­gen im Kreis Lippe laut Ar­beit­s­agen­tur an der Her­stel­lung und Ver­ar­bei­tung von Le­bens­mit­teln. "­Die Bran­che ist aber nicht nur re­gio­nal ein Schwer­ge­wicht. Nimmt man den Um­satz, ist sie der dritt­größte In­dus­trie­zweig in Deutsch­land – ein Groß­teil der Pro­duk­tion geht in den Ex­port – und schafft es da­mit auf die in­ter­na­tio­na­len Tel­ler", sagt Ar­min Wiese von der NGG Det­mold-Pa­der­born. So seien Her­stel­ler aus der Re­gion auch re­gel­mäßig auf der Grü­nen Wo­che – der welt­größten Agrar- und Ver­brau­cher­messe – in Ber­lin prä­sent. Neue Food-Trends wie glu­ten- oder lak­to­se­freies Es­sen seien eine Her­aus­for­de­rung auch für die hei­mi­sche Ernährungs­wirt­schaft, so Wie­se. Die sei gut auf­ge­stellt und be­lege bei Pro­duk­ti­ons- und Hy­gie­ne­stan­dards welt­weit einen Spit­zen­platz. "­Kaum ir­gendwo ist die Le­bens­mit­tel­si­cher­heit höher als bei un­s", sagt der Ge­schäfts­füh­rer der NGG Det­mold- Pa­der­born. Eine Vor­aus­set­zung für gu­tes Es­sen und Trin­ken sei je­doch, dass die­ses fair pro­du­ziert werde – an­ge­fan­gen vom An­bau der Zuta­ten bis hin zu den Ar­beits­be­din­gun­gen in der Ver­ar­bei­tung. Dazu hat die NGG eine le­bens­mit­tel­po­li­ti­sche In­itia­tive ge­st­ar­tet. Ar­min Wie­se: "­Gute Ernährung und gute Ar­beit gehören zu­sam­men. Hy­giene un­ter Zeit­druck – das kann zum Bei­spiel nicht gut ge­hen." Dies be­deute auch, dass Un­ter­neh­men Ta­rif­ver­träge ein­hiel­ten und sich an der Be­rufs­aus­bil­dung be­tei­lig­ten, be­tont der Ge­werk­schaf­ter. Mit Sorge sieht die NGG den Trend zur Ver­ram­schung: "­Ge­rade bei Ge­trän­ken, Fleisch und Süß­wa­ren er­le­ben wir re­gel­rechte Ra­batt-Schlach­ten in den Su­per­märk­ten. Da­mit wer­den Le­bens­mit­tel oft weit un­ter Wert ver­kauf­t", kri­ti­siert Wie­se. We­ni­ger als 70 Cent für eine Ta­fel Mar­ken-Scho­ko­lade sei in ei­ner fai­ren und um­welt­ge­rech­ten Pro­duk­tion nicht mach­bar. Sol­che Preise er­höh­ten den Druck auf die Be­schäf­tig­ten und ihre Ar­beits­be­din­gun­gen. An die Ver­brau­cher ap­pel­liert die NGG da­her, nicht nur auf den güns­tigs­ten Preis zu ach­ten. "­Gute Le­bens­mit­tel soll­ten den Men­schen beim Ein­kauf et­was wert sein. Gleich­zei­tig kön­nen sie da­mit die hei­mi­sche Wirt­schaft stär­ken – und beim Es­sen ne­ben dem Ge­nuss auch noch ein gu­tes Ge­wis­sen ha­ben."

vom 03.02.2018 | Ausgabe-Nr. 5B

