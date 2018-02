"Friederike" bringt 52.000 Festmeter Holz zu Fall

Forstabteilung des Landesverbandes Lippe stellt erste Zahlen zu den Schäden durch den Orkan vor

Kreis Lippe (la). Nach dem Or­kan­tief "Frie­de­ri­ke" hat die For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe die vor­läu­fige Scha­den­ser­he­bung ab­ge­schlos­sen. Gro­ben Schät­zun­gen zu­folge hat der Sturm in den Wäl­dern des Lan­des­ver­ban­des einen Wind­wurf­scha­den von ca. 51.800 Fest­me­tern Holz hin­ter­las­sen. Im Ge­gen­satz zu an­de­ren Re­gio­nen ha­ben die Schä­den nicht das Aus­maß de­rer vom Or­kan Ky­rill im Jahr 2007 ü­ber­trof­fen. Mit dem Auf­räum­ar­bei­ten wer­den die Mit­ar­bei­ter noch meh­rere Wo­chen be­schäf­tigt sein. Das wa­ren die Ker­naus­sa­gen ei­nes Be­richts von Forst­di­rek­tor Hans-Ul­rich Braun in der jüngs­ten Sit­zung der Ver­bands­ver­samm­lung. Der Lei­ter der For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe zog eine erste Bi­lanz zu den Aus­wir­kun­gen des Sturms vom 18. Ja­nuar 2018 in den Wäl­dern des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe.

"Wir ha­ben deut­lich we­ni­ger Schä­den zu ver­zeich­nen als 2007 beim Or­kan Ky­rill, weil wir oh­ne­hin ü­ber einen ver­hält­nis­mäßig ge­rin­gen Na­del­holzan­teil ver­fü­gen und stär­ker auf von Laub­holz do­mi­nier­te, ar­ten­rei­che Mischwäl­der set­zen", sagte Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann. Sie hatte sich bei Orts­be­ge­hun­gen selbst ein Bild von den Schä­den und den so­fort an­lau­fen­den Auf­räum­ar­bei­ten ge­macht: "Wir konn­ten un­ver­züg­lich nach dem Sturm mit un­se­ren ei­ge­nen Forst­wir­ten die er­for­der­li­chen Ar­bei­ten be­gin­nen. Hier zeigt sich, dass es von großem Vor­teil ist, auf un­sere er­fah­re­nen Förs­ter und Forst­wirte bauen zu kön­nen, die ihre Ar­beits­zei­ten fle­xi­bel an­ge­passt ha­ben, und auf un­sere Part­ner­un­ter­neh­mer wie zum Bei­spiel Rü­ckun­ter­neh­mer vor Ort, mit de­nen wir teil­weise schon lange und sehr gut zu­sam­men­ar­bei­ten und die eben­falls un­ver­züg­lich zur Stelle wa­ren. Auch die Zu­sam­men­ar­beit mit dem Kreis Lip­pe, Straßen NRW und Feu­er­weh­ren lief her­vor­ra­gen­d", lobte sie. Nach ei­ner ers­ten Zwi­schen­bi­lanz ver­ur­sachte Sturm "Frie­de­ri­ke" in den Wäl­dern des Lan­des­ver­ban­des einen Wind­wurf­scha­den von ca. 51.800 Fest­me­tern Holz. Da­von ent­fal­len rund 10.000 Fest­me­ter auf Laub­holz und rund 41.800 Fest­me­ter auf Na­del­holz. "Das ent­spricht ca. 40 Pro­zent un­se­rer Jah­res­ein­schlags­menge von ca. 127.000 Fest­me­tern Holz. Vom Scha­dens­aus­maß durch Ky­rill sind wir da­mit weit ent­fernt: Da­mals ha­ben wir ca. 126.000 Fest­me­ter Sturm­holz ern­ten müs­sen", er­läu­terte Braun. Scha­dens­schwer­punkte seien vor al­lem die Wäl­der am Westrand des Teu­to­bur­ger Wal­des ge­we­sen, hier ins­be­son­dere das Re­vier Det­mold-Hid­de­sen mit Flächen rund um den Don­oper Teich und um das Her­manns­denk­mal. Zu­dem wur­den Wäl­der in den Forst­re­vie­ren Barn­trup und Kal­le­tal in Mit­lei­den­schaft ge­zo­gen, so­wie flächen­de­ckend der lip­pi­sche Sü­dos­ten. Die Haupt­schad­flächen habe "Frie­de­ri­ke" süd­lich bzw. südöst­lich von Lippe – im Kreis Höx­ter und im an­gren­zen­den Nie­der­ach­sen – ver­ur­sacht. Der Sturm habe in den Lan­des­ver­bands­wäl­dern vor al­lem ein­ze­lund nes­ter­weise Bäume ge­wor­fen. "Es gibt nur we­nige größere Flächen von bis zu zwei Hektar, auf de­nen na­hezu alle Bäume – und zwar ge­sunde Fich­ten – mit­samt ih­ren Wur­zeln um­ge­stürzt sin­d." Die Auf­räum­ar­bei­ten seien ge­ne­rell schwer und ge­fähr­lich. "Auf­grund der ak­tu­el­len, feuch­ten Wit­te­rungs­lage und der nas­sen Bö­den, kön­nen zur­zeit viele Flächen nicht mit Ma­schi­nen be­fah­ren wer­den. Die Bo­den­schä­den wären im­mens und stün­den in kei­nem Ver­hält­nis zur ge­ern­te­ten Holz­men­ge. Vie­les müs­sen un­sere Forst­wirte suk­zes­sive auf­ar­bei­ten, das er­for­dert viel Zeit. Die Ar­bei­ten wer­den noch das ganze Jahr dau­ern." Die Holz­men­ge, die nun ver­mark­tet wer­den muss, treffe aber auf einen auf­nah­me­fähi­gen Holz­markt. Ge­rade Fich­ten­holz sei von den Sä­ge­wer­ken auf­grund des Bau­booms sehr ge­sucht. Braun wies ab­sch­ließend noch­mals aus­drück­lich auf das bis zum 28. Fe­bruar 2018 gel­tende Be­tre­tungs­ver­bot für Wäl­der in Lippe hin: "­Seit dem In­kraft­tre­ten der ent­spre­chen­den Ver­ord­nung tref­fen un­sere Förs­ter und Forst­wirte im­mer wie­der Wan­de­rer, Spa­zier­gän­ger oder Fahr­rad­fah­rer in un­se­ren Wäl­der an. Es be­steht nach wie vor Le­bens­ge­fahr, noch im­mer kön­nen Bäume um­fal­len, oder größere Äste oder Kro­nen­teile her­aus­bre­chen und auf Wege stür­zen."

vom 03.02.2018 | Ausgabe-Nr. 5B

