Vollsperrung Landesstraße

Gehölzpflegearbeiten an der Paderborner Straße (Gauseköte)

Det­mold. We­gen Baum­schnitt und Pfle­ge­ar­bei­ten muss die Gau­seköte am Diens­tag und Mitt­woch (6. und 7. Fe­bruar) für den Ver­kehr ge­sperrt wer­den. Um nach dem Sturm die Ver­kehrs­si­cher­heit zu ge­währ­leis­ten, sind die Gehölz­pfle­ge­ar­bei­ten zeit­nah durch­zu­führen.

Auf­grund der sehr be­eng­ten Platz­ver­hält­nisse im Eng­pass kön­nen die Ar­bei­ten nur un­ter Voll­sper­rung aus­ge­führt wer­den. Die Lan­des­s­traße wird zwi­schen dem fürst­li­chen Forst­haus Kreuz­krug und dem Land­haus Hirsch­sprung ge­sperrt. Die Um­lei­tung er­folgt ü­ber Horn. Bäume und Sträu­cher er­fül­len ent­lang von Straßen wich­tige Funk­tio­nen: Sie die­nen un­ter an­de­ren als Sicht-, Blend- und Wind­schutz. Außer­dem bie­ten sie Le­bens­raum für Säu­ge­tie­re, Vö­gel und In­sek­ten. Ohne re­gel­mäßige Pflege könn­ten die Gehölze al­ler­dings zur Ge­fah­ren­quelle wer­den: Kranke und alte Bäume ver­lie­ren ihre Stand­fes­tig­keit und könn­ten Auto- oder Rad­fah­rer und Fußgän­ger ge­fähr­den. Zwei­ge, die in den Ver­kehrs­raum ra­gen, könn­ten Fahr­zeuge be­schä­di­gen. Auch die freie Sicht in Kur­ven und ent­lang der Stre­cke muss ge­währ­leis­tet sein. Ebenso dür­fen Schil­der, Leit­pfos­ten, Am­peln und Kreu­zun­gen nicht durch Pflan­zen ver­deckt sein. Die Si­cher­heit von Fußgän­gern, Auto- und Rad­fah­rern hat bei der Gehölz­pflege des­halb oberste Prio­rität. Bei den ein­zel­nen Maß­nah­men be­ach­tet Straßen.NRW grundsätz­lich die ein­schlä­gi­gen Vor­schrif­ten zu na­tur- und ar­ten­schutz­recht­li­chen Be­lan­gen gemäß dem Land­schafts­ge­setz Nord­rhein-West­fa­len und dem Bun­des­na­tur­schutz­ge­setz. Die ge­plan­ten Maß­nah­men wer­den an die zu­stän­di­gen Land­schafts­behör­den der je­wei­li­gen Land­kreise und kreis­freien Städte ge­mel­det. Vor Ort führen schließ­lich Straßen.NRW-Mit­ar­bei­ter oder be­auf­tragte Un­ter­neh­men die Gehölz­pflege durch. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter ww­w.stras­sen.n­r­w.­de/­ge­ho­elz­pfle­ge.

vom 03.02.2018 | Ausgabe-Nr. 5B

