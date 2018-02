Nächste Schulung

Kreis Lip­pe. So­wohl für Kin­der als auch für El­tern kann es ein großes Glück sein, Groß­el­tern zu ha­ben, die sich von Zeit zu Zeit mit dem Nach­wuchs be­schäf­ti­gen. Oft feh­len Oma und Opa al­ler­dings oder woh­nen zu weit ent­fernt. Auf der an­de­ren Seite gibt es viele Men­schen, die sich eh­ren­amt­lich ein­set­zen und Zeit mit ei­ner Fa­mi­lie und Kin­dern ver­brin­gen möch­ten. Aus die­sem Grund hat der Fa­mi­li­en­ser­vice Spross des Krei­ses Lippe das Pro­jekt "Wunsch­groß­el­tern" ins Le­ben ge­ru­fen. Am 16. und 17. Fe­bruar und am 23. und 24. Fe­bruar bie­tet der Kreis Lippe im DRK-Zen­trum Det­mold er­neut Schu­lun­gen an.

In dem Pro­jekt wer­den die eh­ren­amt­li­chen "Wunsch­groß­el­tern" mit El­tern zu­sam­men­ge­führt: El­tern pro­fi­tie­ren vom Rück­halt und Rat der Wunsch­groß­el­tern, Kin­der kön­nen Zeit mit dem "O­pa" oder der "O­ma" ver­brin­gen und die Wunsch­groß­el­tern ha­ben die Ge­le­gen­heit, ihre Frei­zeit sinn­voll und be­rei­chernd zu ge­stal­ten. Be­vor die Wunsch­groß­el­tern zum Ein­satz kom­men, wer­den sie im Rah­men ei­ner Schu­lung vor­be­rei­tet. Die Kos­ten für den Kurs be­tra­gen ein­ma­lig 40 Eu­ro. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 15 Per­so­nen be­grenzt. In­ter­es­sierte kön­nen sich ab so­fort beim Fa­mi­li­en­ser­vice Spross un­ter der Ruf­num­mer (05231) 627877 oder per Mail an "spross@­kreis-lip­pe.­de" mel­den. Hier gibt es auch wei­tere In­for­ma­tio­nen zu dem Pro­jekt.

