Sirenenprobe

Kreis Lip­pe. Um die Be­völ­ke­rung wei­ter mit den Warn­si­gna­len der neu in­stal­lier­ten oder auf­gerüs­te­ten Si­re­nen in Lippe ver­traut zu ma­chen und diese auf ihre Funk­ti­ons­fähig­keit zu ü­ber­prü­fen, fin­det am kom­men­den Mitt­wo­ch, 7. Fe­bruar, er­neut eine Si­re­nen­probe statt. Der Pro­be­alarm wird um 10 Uhr mit ei­nem Dau­er­ton be­gin­nen. Bei ei­ner Groß­scha­dens­lage be­deu­tet die­ser: Ent­war­nung, die Ge­fahr ist vor­bei. Um 10.05 Uhr folgt eine Mi­nute lang ein auf- und ab­schwel­len­der Heul­ton. Im Ernst­fall ist dies ein wich­ti­ges Warn­si­gnal für die Be­völ­ke­rung. Da­mit wer­den die Bür­ger bei ei­ner Groß­scha­dens­lage oder ei­ner an­de­ren aku­ten Ge­fahr auf­ge­for­dert, so­fort das Ra­dio und den Lo­kal­sen­der Ra­dio Lippe ein­zu­schal­ten, um wei­tere In­for­ma­tio­nen ab­zu­war­ten. Da es sich bei dem kreis­wei­ten Si­re­nen-Test le­dig­lich um eine Pro­be­alar­mie­rung han­delt, wer­den al­ler­dings am Mitt­woch keine Rund­funk­durch­sa­gen im Ra­dio ge­sen­det. Um 10.10 Uhr folgt er­neut ein Dau­er­ton von ei­ner Mi­nu­te, der Ent­war­nung si­gna­li­siert. Par­al­lel dazu er­folgt eine Pro­be­alar­mie­rung ü­ber das Warn­sys­tem "­Kat­warn".

Wei­tere In­for­ma­tio­nen zu den War­nun­gen im Ge­fah­ren­fall gibt es auch im In­ter­net un­ter ww­w.lip­pe­schutz.­de/war­nun­gen.

vom 03.02.2018 | Ausgabe-Nr. 5B

