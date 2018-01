Artenschutz als Alltagsaufgabe

Leo­polds­höhe. Ar­ten­schutz be­ginnt vor Ort in den Kom­mu­nen, so die eing­a­che Fest­stel­lung der 1. Lip­pi­schen Ar­ten­schutz­kon­fe­renz. Ge­fragt sind da­bei Ideen und An­re­gun­gen, Hin­weise und Fin­ger­zeige mit Blick auf Mög­lich­kei­ten und Maß­nah­men, die sich prak­tisch gut um­set­zen las­sen. He­cken­gehölze für Vö­gel, Flächen wie etwa blüten­rei­che In­seln für Wild­bie­nen und Fal­ter sind wich­tig und för­dern die Ar­ten­viel­falt. Le­bens­räume für Am­phi­bien und Li­bel­len zu er­hal­ten und zu schaf­fen dient dem Ar­ten­schutz und da­zu, das Ar­tenster­ben auf­zu­hal­ten. Es sind manch­mal die klei­nen Schrit­te, die wei­ter­hel­fen und schon eine große Wir­kung zei­gen kön­nen. Ü­ber die­ses zu­kunfts­wei­sende Thema möchte die Nabu-Orst­gruppe Leo­polds­höhe am mor­gi­gen Don­ners­tag, 1. Fe­bruar ab 20 Uhr im Gast­hof Vin­nen mit in­ter­es­sier­ten Bür­gern dis­ku­tie­ren und und Ideen bün­deln.

vom 31.01.2018 | Ausgabe-Nr. 5A

Drucken | Versenden