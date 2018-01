Kunst unterm Kirchturm

Gospel-Benefizkonzert mit Shaky-Everett

Schie­der-Schwa­len­ber­g/Wöb­bel (la). Ei­ner der bes­ten El­vis-In­ter­pre­ten gas­tiert am Sonn­tag, 4. Fe­bruar, ab 17 Uhr, in der Kir­che zu Wöb­bel. Der sym­pa­thi­sche Wit­te­ner füllt seit Jah­ren nicht nur die Säle im Ruhr­ge­biet. Er be­geis­tert mit sei­nen Gos­pel- und Rock-n-Roll-Shows ebenso in ganz Deutsch­land, Ka­na­da, Dä­ne­mark und Eng­land.

Mit die­sem Be­ne­fiz­kon­zert möchte der Künst­ler im Ge­den­ken an Tom Hen­neke des­sen Her­zens­an­ge­le­gen­heit, die Kin­der- und Ju­gend­ar­beit in Wöb­bel un­ter­stüt­zen.

