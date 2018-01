Brücke zwischen Theorie und Praxis

Anmelde- und Beratungstag der Berufskollegs

Kreis Lip­pe. Die Be­rufs­kol­legs in Lippe eröff­nen zahl­rei­che, ganz in­di­vi­du­elle Be­rufs­wege und Kar­rierech­an­cen. Bei der Ent­schei­dung, wel­ches der vie­len Bil­dungs­an­ge­bote das rich­tige ist, hel­fen das Diet­rich-Bon­ho­ef­fer-Be­rufs­kol­leg und das Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg in Det­mold so­wie das Hanse-Be­rufs­kol­leg und das Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg in Lemgo ger­ne: An al­len vier Stand­orten gibt es beim An­melde- und Be­ra­tungs­tag am kom­men­den Sams­tag, 3. Fe­bruar, aus­führ­li­che In­for­ma­tio­nen und eine per­sön­li­che Be­ra­tung.

In den Be­rufs­kol­legs ver­bin­den sich Theo­rie und Pra­xis, denn hier wer­den ne­ben rein schu­li­schen auch be­ruf­li­che Kom­pe­ten­zen ver­mit­telt. So kön­nen die Schü­ler par­al­lel zu ei­nem all­ge­mei­nen Schul­ab­schluss auch erste be­ruf­li­che Kennt­nisse und prak­ti­sche Er­fah­run­gen im Be­trieb sam­meln. In vie­len Bil­dungs­gän­gen ha­ben sie außer­dem be­reits während der Schul­zeit die Mög­lich­keit, einen staat­lich an­er­kann­ten Be­rufs­ab­schluss zu er­wer­ben und so ihre Chan­cen auf einen er­folg­rei­chen Start ins Be­rufs­le­ben deut­lich zu er­höhen. Und auch Be­rufs­tätige fin­den z. B. an den Fach­schu­len der Be­rufs­kol­legs gute An­ge­bo­te, um sich be­rufs­be­glei­tend für Fach- und Führungs­auf­ga­ben zu qua­li­fi­zie­ren. Außer­dem bie­ten die Be­rufs­kol­legs eine in­ter­essante Al­ter­na­tive zu Gym­na­sium oder Ge­samt­schu­le: Ju­gend­li­che, die den Q-Ver­merk er­reicht ha­ben, kön­nen am Be­ruf­li­chen Gym­na­sium in drei Jah­ren die All­ge­meine Hoch­schul­reife und gleich­zei­tig breit an­ge­legte be­ruf­li­che Kennt­nisse er­wer­ben. Da­mit ha­ben sie einen Vor­sprung ge­genü­ber Gleich­alt­ri­gen, ohne sich aber zu früh­zei­tig auf einen be­stimm­ten Be­reich fest­zu­le­gen: Denn wie an den an­de­ren Schul­for­men auch, steht ih­nen mit dem Ab­itur später ein Stu­dium je­der be­lie­bi­gen Fach­rich­tung an al­len Hoch­schu­len und Uni­ver­sitäten of­fen. Mit Det­mold und Lemgo be­fin­den sich die Be­rufs­kol­legs im Kreis Lippe an zwei zen­tra­len, mit dem ÖPNV gut er­reich­ba­ren Stand­orten. Dort sind je­weils ein kauf­män­nisch und ein auf die Be­rei­che Tech­nik so­wie So­zia­les und Ge­sund­heit aus­ge­rich­te­tes Be­rufs­kol­leg in en­ger räum­li­cher Nähe an­ge­sie­delt. Die vier Be­rufs­kol­legs ver­fü­gen in al­len Be­rei­chen ü­ber eine ak­tu­elle Aus­stat­tung, die In­dus­trie­stan­dard er­reicht und die duale Aus­bil­dung in den Be­trie­ben op­ti­mal er­gänzt. Auch im Rah­men ei­ner voll­schu­li­schen Aus­bil­dung fin­den die Schü­ler hier al­les, um sich best­mög­lich auf die spätere Be­rufs­tätig­keit vor­zu­be­rei­ten. Am An­melde- und Be­ra­tungs­tag kön­nen sich In­ter­es­sierte von 9 bis 13 Uhr aus­führ­lich und in­di­vi­du­ell be­ra­ten las­sen und auch di­rekt für einen be­stimm­ten Bil­dungs­gang an­mel­den. Die Kon­takt­da­ten der Be­rufs­kol­legs des Krei­ses Lippe gibt es im In­ter­net un­ter "ww­w.­du­bistuns­wich­tig.­de".

vom 31.01.2018 | Ausgabe-Nr. 5A

