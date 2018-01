Gute Aussichten auch für das Jahr 2018

171 lippische Unternehmen beteiligten sich an der Konjunkturumfrage der IHK

KreisLip­pe. Mit ei­ner gu­ten und ei­ner noch bes­se­ren Nach­richt stellte die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer ges­tern die Aus­wer­tung der jüngs­ten Kon­junk­tu­rum­frage vor. Ins­ge­samt 171 Un­ter­neh­men mit knapp 18.000 Be­schäf­tig­ten aus den Bran­chen In­dus­trie, Bau, Han­del, Dienst­leis­tung und Kre­dit­ge­werbe ha­ben sich an die­ser Um­frage be­tei­ligt und da­bei ü­ber­wie­gend auf ein sehr er­folg­rei­ches Jahr zurück ge­blickt. Die Stim­mung sei gut, sagte IHK Prä­si­dent Ernst-Mi­chael Hasse und fügte mit der Pro­gnose auf wei­te­res Wachs­tum für 2018 die noch bes­sere Nach­richt gleich an.

Volle Auf­trags­bücher, ein flo­rie­ren­des Aus­lands­ge­schäft, eine hohe In­ves­ti­ti­ons­be­reit­schaft und ein po­si­ti­ver Be­schäf­ti­gungs­trend sind der Hin­ter­grund für die an­hal­tend gute Ge­schäfts­lage der lip­pi­schen Wirt­schaft. Sie bil­den zu­gleich die Ba­sis für den Op­ti­mis­mus, mit dem die Un­ter­neh­men ins neue Jahr ge­hen. Die In­dus­trie bleibt der Trei­ber der Kon­junk­tur. Im Han­del steigt das Kon­junk­tur­ba­ro­me­ter. Die Dienst­leis­ter ver­har­ren auf dem ho­hen Ni­veau der Vor­um­fra­ge. Ri­si­ken se­hen die Un­ter­neh­men in stei­gen­den Ar­beits­kos­ten so­wie der Wirt­schafts­po­li­tik. Sie mah­nen an, dass um­ge­hend eine hand­lungs­fähige Re­gie­rung ge­bil­det wer­den muss. Von die­ser er­war­ten sie die Ge­stal­tung von Rah­men­be­din­gun­gen, die einen nach­hal­ti­gen wirt­schaft­li­chen Er­folg für Un­ter­neh­men er­mög­li­chen. Auch der Fach­kräf­te­be­darf spitzt sich wei­ter zu und be­ein­träch­tigt Ex­pan­si­ons­plä­ne. "­Die lip­pi­sche Wirt­schaft steht vor ei­nem span­nen­den und her­aus­for­dern­den Jahr", be­tont der IHK Prä­si­dent. Der IHK-Kon­junk­turkli­main­di­ka­tor er­reicht mit 132,1 Punk­ten einen Wert nahe dem Spit­zen­wert vom Früh­jahr 2011. Da­mals lag der Wert bei 134,8 Punk­ten. Die Stim­mung war noch nie so gut wie jetzt. Im De­zem­ber 2017 be­ur­teil­ten sechs von zehn Ant­wor­ten­den ihre ak­tu­elle Ge­schäfts­lage mit "­gut", ein Drit­tel ver­gab die Note "­be­frie­di­gen­d". Acht Pro­zent wa­ren un­zu­frie­den. Auch der Blick in die Zu­kunft lässt dar­auf hof­fen, dass sich der Schwung der hei­mi­schen Wirt­schaft ins neue Jahr ü­ber­trägt. Denn auch das neue Jahr star­tet viel­ver­spre­chend: Je­der vierte Be­trieb (Som­mer 2017: je­der fünf­te) pro­gno­s­ti­ziert, dass der Kon­junk­tur­zug wei­ter an Fahrt ge­winnt. Die lip­pi­sche Wirt­schaft punk­tet mit Zu­ver­läs­sig­keit, Fle­xi­bi­lität und ho­her Pro­dukt­qua­lität so­wie ei­nem at­trak­ti­ven An­ge­bot an Wa­ren und Dienst­leis­tun­gen. Das sind gute Vor­aus­set­zun­gen, um Be­stands­kun­den zu bin­den und po­ten­ti­elle Neu­kun­den zu ü­ber­zeu­gen. Nur zehn Pro­zent der Ant­wor­ten­den bli­cken skep­tisch in die Zu­kunft. Seit 2010 wer­den die Un­ter­neh­men ex­pli­zit nach den Ri­si­ken für die kon­junk­tu­relle Ent­wick­lung ge­fragt. Üb­li­cher­weise ist die In­lands­nach­frage die Achil­les­ferse der er­war­te­ten Ent­wick­lung. Doch dies hat sich in der letz­ten Kon­junk­tu­rum­frage ge­wan­delt: Erst­mals nen­nen die hei­mi­schen Un­ter­neh­men als Ri­si­ko­fak­tor Num­mer 1 die Ar­beits­kos­ten. Auch der Fach­kräf­teman­gel hatte noch nie einen so ho­hen Stel­len­wert. Ein wei­te­res In­diz dafür, dass sich die lip­pi­sche Wirt­schaft auf dem Wachs­tums­pfad be­fin­det, ist die kräf­tige In­ves­ti­ti­ons­tätig­keit. Der An­teil der Un­ter­neh­men, die im ab­ge­lau­fe­nen Jahr in­ves­tiert ha­ben, war größer als er­war­tet. Auch in 2018 zieht die In­ves­ti­ti­ons­nei­gung wei­ter an. Haupt­mo­tiv ist und bleibt der Er­satz­be­darf. Mitt­ler­weile hat je­doch fast je­des zweite Un­ter­neh­men Er­wei­te­rungs­plä­ne, da sie an Ka­pa­zitäts­gren­zen stoßen. Wei­tere Un­ter­neh­men wür­den in­ves­tie­ren, aber Ei­gen­ka­pi­tal­man­gel oder ad­mi­nis­tra­tive Hemm­nisse ste­hen die­sen Ab­sich­ten ent­ge­gen. Das freund­li­che Kon­junk­turklima strahlt auf den Ar­beits­markt aus. Die Nach­frage nach zu­sätz­li­chem Per­so­nal war leb­haft. Laut Um­frage hat knapp je­des zweite Un­ter­neh­men im Ver­gleich zum Vor­jahr ver­mehrt Mit­ar­bei­ter ein­ge­stellt. Ein Ach­tel musste die Be­leg­schaft re­du­zie­ren. In den kom­men­den zwölf Mo­na­ten wird die weit ü­ber­wie­gende Mehr­heit der Ant­wor­ten­den die Zahl der Be­schäf­tig­ten auf dem er­reich­ten, ho­hen Ni­veau hal­ten. Mehr als ein Vier­tel plant an­ge­sichts der gu­ten Auf­trags­lage wei­tere Neu­ein­stel­lun­gen, so­fern genü­gend Fach­kräfte am Markt zu fin­den sind. Zehn Pro­zent zie­hen einen Ar­beits­platz­ab­bau in Be­tracht.

