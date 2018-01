Warum das kleine Hygiene-ABC so wichtig ist

Gesundheitsamt schult Kitas und Co. im Umgang mit ansteckenden Krankheiten

Kreis Lip­pe. 56 nach­ge­wie­sene Fälle von No­ro­vi­ren hat das Ge­sund­heits­amt des Krei­ses Lippe in die­sem Jahr bis­her ver­zeich­net. Im 2017 wa­ren es ins­ge­samt 346 An­zei­gen – ein durch­schnitt­li­cher Jah­res­wert. "Tatsäch­lich sind No­ro­vi­rus-Er­kran­kun­gen der­zeit keine Sel­ten­heit", weiß Marco Schul­ze, Ge­sund­heits­auf­se­her beim Kreis Lip­pe. Er be­tont je­doch auch: "Für die Jah­res­zeit ist das ganz nor­mal. Wer­den alle Hy­gie­ne­re­geln ein­ge­hal­ten, kann das hoch an­ste­ckende Vi­rus schnell ein­ge­dämmt und da­mit die An­ste­ckungs­rate nied­rig ge­hal­ten wer­den." Dazu bei trägt eine um­fas­sende Auf­klärung. Rund 500 Mit­ar­bei­ter aus Ki­tas, Schu­len und an­de­ren öf­fent­li­chen Ein­rich­tun­gen hat Marco Schulze ge­mein­sam mit sei­nen Kol­le­gen in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren im Um­gang mit an­ste­cken­den Krank­hei­ten und Hy­gie­ne­maß­nah­men ge­schult. Auf El­ternaben­den er­läu­tert er wich­tige Ver­hal­tens­re­geln und gibt Tipps im Um­gang mit z.B. Brech-Durch­fall oder Laus­be­fall. "­Be­son­ders in den Kin­der­gär­ten ist die Nach­frage nach Auf­klärung in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ge­stie­gen", weiß der Ge­sund­heits­auf­se­her und lobt die Ein­rich­tun­gen: "Ki­tas sind heute auf ei­nem gu­ten Wis­sens­stand und wer­den im­mer bes­ser im rich­ti­gen Um­gang mit Er­kran­kun­gen, die leicht ü­ber­trag­bar und hoch an­ste­ckend sin­d". Ver­dachts­fälle wür­den viel häu­fi­ger ge­mel­det, de­nen die Ge­sund­heits­ex­per­ten dann zeit­nah nach­ge­hen könn­ten. "­Die po­si­tive Folge ist, dass Krank­heits­aus­brüche so viel schnel­ler be­en­det wer­den kön­nen und wir we­ni­ger Ein­rich­tun­gen schließen müs­sen als bis­her." In die­sem Win­ter war da­von erst eine Kita be­trof­fen. Da nur der di­rekte Nach­weis von No­ro­vi­ren durch einen La­bor­be­fund mel­de­pflich­tig ist, ist die Dun­kel­zif­fer er­krank­ter Per­so­nen um ein viel­fa­ches höher als die an­ge­zeig­ten Fäl­le. Die Mel­de­da­ten des In­fek­ti­ons­schutz­ge­set­zes bestäti­gen, dass Kin­der un­ter fünf Jah­ren und Per­so­nen ü­ber 70 Jahre be­son­ders häu­fig be­trof­fen sind. In­fek­tio­nen mit dem Brech-Durch­fall-Vi­rus kön­nen das ganze Jahr ü­ber auf­tre­ten, wo­bei ein sai­sona­ler Gip­fel in den Mo­na­ten Ok­to­ber bis März zu be­ob­ach­ten ist. Der Mensch ist das ein­zige be­kannte Re­ser­voir des Er­re­gers. Das be­deu­tet zum Bei­spiel, dass eine Ü­ber­tra­gung auf ein Haus­tier aus heu­ti­ger Sicht nicht mög­lich ist. Die Ü­ber­tra­gung er­folgt fä­kal-oral, das heißt durch Hand­kon­takt mit kon­ta­mi­nier­ten Flächen oder durch die orale Auf­nahme vi­rus­hal­ti­ger Tröpf­chen, die durch schwall­ar­ti­ges Er­bre­chens ent­ste­hen. "Das er­klärt die sehr ra­sche In­fek­ti­ons­aus­brei­tung in Al­ten­hei­men, Kran­ken­häu­sern oder Ge­mein­schaft­sein­rich­tun­gen", er­klärt Schul­ze. Die Ur­sa­che für die hohe Zahl an No­ro­vi­rus-In­fek­tio­nen ist dem­nach in ers­ter Li­nie die di­rekte Ü­ber­tra­gung von Mensch zu Men­sch. In­fek­tio­nen kön­nen aber auch von kon­ta­mi­nier­ten Spei­sen oder Ge­trän­ken, wie ver­un­rei­nig­tem Was­ser, aus­ge­hen. Wich­tig ist die kon­se­quente Ein­hal­tung der all­ge­mei­nen Hy­gie­ne­re­geln in Ein­rich­tun­gen, in de­nen viele Men­schen ver­keh­ren oder le­ben, so­wie in Küchen. Zu Hause emp­fiehlt es sich, be­trof­fene Per­so­nen mög­lichst zu iso­lie­ren bzw. se­pa­rate Toi­let­ten zu be­nut­zen und sämt­li­che Kon­takt­flächen mit ei­nem ge­eig­ne­ten Des­in­fek­ti­ons­mit­tel zu des­in­fi­zie­ren. Un­ter­su­chun­gen ha­ben ge­zeigt, dass das Vi­rus in der Re­gel noch sie­ben bis14 Ta­ge, in Aus­nah­me­fäl­len aber auch noch ü­ber Wo­chen nach ei­ner aku­ten Er­kran­kung, ü­ber den Stuhl aus­ge­schie­den wer­den kann. Da­her ist auch nach der aku­ten Phase eine sorg­fäl­tige Sa­nitär- und Hän­de­hy­giene wei­ter­hin er­for­der­lich. Eine Im­mu­nität nach ei­ner Er­kran­kung durch No­ro­vi­ren be­steht all­ge­mein­hin nicht. "Wir ra­ten drin­gend, dass nach dem Ab­klin­gen al­ler Krank­heits­sym­ptome die be­trof­fe­nen Kin­der oder Er­wach­se­nen noch min­des­tens zwei Tage zu Hause blei­ben, um eine er­neute An­ste­ckung zu ver­mei­den", be­tont Marco Schul­ze. Bei Fra­gen steht das Ge­sund­heits­amt des Krei­ses Lippe zwi­schen 9 und 12 Uhr un­ter der Ruf­num­mer (05231) 62-1110 zur Ver­fü­gung.

vom 31.01.2018 | Ausgabe-Nr. 5A

