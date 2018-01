Wald bleibt gesperrt

Touristische Orte zurzeit nicht zugänglich

Kreis Lip­pe. Die Denk­mal-Stif­tung und die For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe wei­sen dar­auf hin, dass die behörd­li­che Ver­ord­nung zur Ge­fah­ren­ab­wehr, die das Be­tre­ten der Wäl­der in Lippe zum Zwe­cke der Er­ho­lung bis un­ter­sagt, ne­ben den Wäl­dern des Lan­des­ver­ban­des Lippe auch Her­manns­denk­mal und Ex­t­ern­steine ein­sch­ließt. Die Areale um beide Denk­mä­ler kön­nen auf­grund ih­rer Lage im Wald der­zeit nicht er­reicht wer­den und sind für die Öf­fent­lich­keit nicht zugäng­lich. Be­stei­gun­gen auf beide Denk­mä­ler sind nicht mög­lich, Gäs­te­führun­gen wer­den nicht durch­ge­führt, Win­ter­dienst­maß­nah­men wer­den nicht um­ge­setzt. Am Her­manns­denk­mal sind die Tou­rist-Info und die Toi­let­ten­an­lage ge­schlos­sen. Der Zu­fahrts­weg zum Her­manns­denk­mal aus dem Det­mol­der Orts­teil Hid­de­sen (Hin­den­burgstraße / L 828) ist voll ge­sperrt. An den Ex­t­ern­stei­nen sind Park­platz und In­fo­zen­trum zugäng­lich, die Toi­let­ten­an­lage ist ge­schlos­sen und die Ex­t­ern­steine selbst sind auf­grund des Be­tre­tungs­ver­bo­tes für Wäl­der nicht er­reich­bar. Die For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe weist zu­dem drin­gend auf das Be­tre­tungs­ver­bot für die Wäl­der des Lan­des­ver­ban­des hin. Das Be­tre­tungs­ver­bot war am 19. Ja­nuar 2018 vom Re­gio­nal­forst­amt OWL des Lan­des­be­trie­bes Wald und Holz Nord­rhein-West­fa­len als zu­stän­dige Forst­behörde im Rah­men ei­ner Ord­nungs­behörd­li­chen Ver­ord­nung zur Ge­fah­ren­ab­wehr er­las­sen wor­den und war zunächst bis zum 31. Ja­nuar 2018 gül­tig. Diese Ver­ord­nung ist be­zo­gen auf den Kreis Lippe jetzt bis zum 28. Fe­bruar ver­län­gert wor­den. Mit­ar­bei­ter der For­st­ab­tei­lung tref­fen trotz des Ver­bots im­mer wie­der auf Wan­de­rer und Spa­zier­gän­ger, die in Lan­des­ver­bands­wäl­dern un­ter­wegs sind. Die For­st­ab­tei­lung warnt: Auf­grund der nas­sen Bö­den kön­nen noch Bäume um­stür­zen, Äste oder Kro­nen­teile kön­nen her­aus­bre­chen und auf Wege stür­zen. Dem Be­tre­tungs­ver­bot ist des­halb un­be­dingt Folge zu leis­ten.

vom 31.01.2018 | Ausgabe-Nr. 5A

