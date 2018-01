Neue Organisationsstruktur soll Kräfte bündeln

Vereinsgründung "Innovation Campus Lemgo" ist unter Dach und Fach

Lem­go. Der In­no­va­tion Cam­pus Lemgo soll For­schung, Bil­dung und Wirt­schaft mit­ein­an­der ver­net­zen. An­fang 2017 ist aus ers­ten Ü­ber­le­gun­gen, Mach­bar­keits­stu­die, Pla­nungs­werk­statt und städ­te­bau­li­chem Mas­ter­plan ein neues Ka­pi­tel der Stadt­ent­wick­lung am Hoch­schul­stand­ort ein­ge­lei­tet wor­den. In ei­nem neuen Schritt ist jetzt die Grün­dung des "In­no­va­tion Cam­pus Lemgo e.V." er­folgt. Er­klär­tes Ziel ist es, eine ge­mein­sa­me, nach­hal­tige Stra­te­gie zur Wei­ter­ent­wick­lung des Stand­ortes Lemgo zu ent­wi­ckeln. Grün­dungs­mit­glie­der des neuen Ver­eins sind die Hoch­schule OWL, die Alte Han­se­stadt Lem­go, der Kreis Lip­pe, das Fraun­ho­fer IOSB-INA, die Kreis­hand­wer­ker­schaft Pa­der­born-Lip­pe, die Lip­per­land­halle GmbH und die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mol­d. ­Mit der Ver­eins­grün­dung sei eine pas­sende Or­ga­ni­sa­ti­onss­truk­tur ge­fun­den, um be­reits be­ste­hende Ko­ope­ra­ti­ons­be­zie­hun­gen zu stär­ken, Syn­er­gien aus­zu­schöp­fen und wei­tere Ak­teure aus Wirt­schaft, For­schung und Bil­dung wie auch Stu­die­rende für den Stand­ort Lemgo zu ge­win­nen, heißt es. So nähme der In­no­va­tion Cam­pus Lemgo die nächste Stufe auf dem Weg, der "­Mo­tor für re­gio­na­les Wachs­tum durch Ver­net­zung und di­gi­tale Trans­for­ma­tion" in der Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe zu wer­den. Nun sol­len Vor­aus­set­zun­gen ge­schaf­fen wer­den, um die or­ga­ni­sa­to­ri­schen Ab­läufe des In­no­va­tion Cam­pus Lemgo zu op­ti­mie­ren. Dazu zähle die An­wer­bung von Un­ter­neh­men, die Un­ter­stüt­zung von Aus­grün­dun­gen, die Be­an­tra­gung von För­der­mit­teln, aber auch das Mar­ke­ting und die Durch­führung von Trans­fer­ver­an­stal­tun­gen. Land­rat Dr. Axel Leh­mann be­kräf­tigt, dass der Cam­pus die In­no­va­ti­ons­kraft der ge­sam­ten Re­gion stär­ken wer­de. "Ich bin mir si­cher, er wird eine ü­ber die Re­gion hin­aus­ge­hende Strahl­kraft ent­wi­ckeln, die zur Zu­kunfts­fähig­keit Lip­pes ganz ent­schei­dend bei­tra­gen wird." Der In­no­va­tion Cam­pus Lemgo kon­zen­triert an ei­nem Ort Ak­teure aus be­ruf­li­cher und aka­de­mi­scher Bil­dung, For­schung, Hand­werk und In­dus­trie. Das Cam­pus­gelände habe die Be­deu­tung ei­ner in­ter­na­tio­na­len Aus­tausch­platt­form und stehe für die Ent­wick­lung neuer Pro­dukte und Dienst­leis­tun­gen im The­men­feld "S­mart Sys­tem Tech­no­lo­gies". Lem­gos Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann sieht im In­no­va­tion Cam­pus Lemgo den Schlüs­sel, um die Stadt er­folg­reich für die Zu­kunft auf­zu­stel­len: "­Beim städ­te­bau­li­chen Pla­nungs­pro­zess geht es um zwei Ker­na­spek­te: die Ent­wick­lung des Cam­pus selbst, und – was mich als Bür­ger­meis­ter be­son­ders be­schäf­tigt – eine bes­sere Ver­net­zung zwi­schen dem Cam­pusa­real und der his­to­ri­schen Alt­stadt­." Pro­fes­sor Dr. Jür­gen Krahl, Prä­si­dent der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe wirft einen Blick in Rich­tung In­ter­na­tio­na­lität. Mit der Ver­eins­grün­dung gehe man einen kon­se­quen­ten Schritt in der in­ter­dis­zi­plinären Ver­net­zung von Bil­dung, Wis­sen­schaft und Wirt­schaft so­wie Stadt- und Re­gio­nal­kul­tur auf dem Cam­pus: "So kön­nen wir es wei­ter­hin schaf­fen, ta­len­tierte junge Men­schen aus OWL, aus Deutsch­land aber auch aus der gan­zen Welt nach Lemgo zu ho­len und in der Re­gion zu hal­ten." Eine der ers­ten neuen Bau­maß­nah­men auf dem In­no­va­tion Cam­pus wird der Neu­bau ei­nes In­sti­tuts­ge­bäu­des für das Fraun­ho­fer IOSB-INA sein. Des­sen Lei­ter Pro­fes­sor Dr. Jür­gen Jas­per­neite be­tont: "­Der Cam­pus kann sich ü­ber die zukünf­tige Ent­wick­lung der di­gi­ta­len Wirt­schaft als Wachs­tums­mo­tor für die Un­ter­neh­men und die Ge­sell­schaft in der Re­gion eta­blie­ren." Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum In­no­va­tion Cam­pus Lemgo gibt es un­ter "ww­w.in­no­va­tion-cam­pus-lem­go.­de".

