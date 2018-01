Yoga Vidya saniert ehemalige Lippe-Klinik

Verein investiert rund 7 Millionen Euro – Bezug ist 2019/2020 geplant

Horn-Bad Mein­berg. Der Ver­ein "Yoga Vi­dya" ver­größert sich räum­lich: Die Mit­glie­der­ver­samm­lung hat be­schlos­sen, das mitt­lere Ge­bäude des drei­tei­li­gen Yoga-Vi­dya-Kom­ple­xes – die ehe­ma­lige Lippe-Kli­nik – in­stand zu set­zen. Für Sa­nie­rung und In­be­trieb­nahme wer­den rund 7 Mil­lio­nen Euro ver­an­schlagt. 2019 könnte "­Maha Me­ru"– die großen Mitte – be­zugs­fer­tig sein, stellt Yoga-Vi­dya-Pres­se­spre­che­rin Maike P. Czie­scho­witz in Aus­sicht. "­Mich er­füllt es mit tiefer Freu­de, dass wir nach 25 Jahre Yoga Vi­dya nun wirk­lich in der Lage sind, einen Ort für ü­ber 1.000 Men­schen zu schaf­fen, die sich um In­te­gra­tion und Ver­stän­di­gung im Sinne des Yoga bemühen”, erzählt Yoga-Vi­dya-Grün­der Su­ka­dev Bretz. Bei ei­ner ein­ge­hen­den ar­chi­tek­to­ni­schen und bau­bio­lo­gi­schen Be­gut­ach­tung seien in dem Ge­bäude kei­ner­lei ge­sund­heits­ge­fähr­den­den Be­las­tun­gen durch Schad­stoffe wie As­best, Mi­ne­ral­wolle oder PCB fest­ge­stellt wor­den, schreibt Czie­scho­witz in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Ak­tu­ell werde ein um­fas­sen­des Nut­zungs­kon­zept für das ge­samte Yoga-Vi­dya-Gelände ent­wi­ckelt. Be­vor es mit den Bau­ar­bei­ten los­ge­hen kann, müsse der Ver­ein noch die not­wen­di­gen Ge­neh­mi­gun­gen ein­ho­len und die Fi­nan­zie­rung auf si­chere Füße stel­len. Yoga Vi­dya setzt da­bei auf einen Kre­dit der so­zial-ö­ko­lo­gi­sche GLS Ge­mein­schafts­bank so­wie auf die Un­ter­stüt­zung der Mit­glie­der. An­sch­ließend könn­ten lo­kale Be­triebe mit Tro­cken­le­gung, Ent­schim­me­lung und Dachsa­nie­rung be­gin­nen. "­Mit der In­be­trieb­nahme von Maha Meru ent­ste­hen ganz neue Mög­lich­kei­ten", be­rich­tet Na­ren­dra Hüb­ner, Lei­ter des Se­mi­nar­hau­ses in Bad Mein­berg. "Es gilt, die hin­zu­kom­men­den Ka­pa­zitäten mög­lichst sinn­voll zu nut­zen und da­bei auch Ideen von Mit­ar­bei­tern und Gäs­ten ein­zu­be­zie­hen." Ne­ben Gäs­te­zim­mern, Büroräu­men und Un­terkünf­ten für Mit­ar­bei­ter sol­len auf 2.000 Qua­drat­me­tern ein großer Raum für die Abend­ver­an­stal­tun­gen, neue Yoga-, Me­di­ta­ti­ons-, Krea­tiv- so­wie Auf­ent­halts- und Be­geg­nungs­räume ent­ste­hen. Zu­dem werde ü­ber die Ein­rich­tung ei­nes Cafés, ei­ner Bi­blio­thek, ei­nes Mu­si­kraums oder die Er­wei­te­rung der Yo­ga­the­ra­pie­ab­tei­lung nach­ge­dacht. Auch die op­ti­sche Ver­schö­ne­rung, wie sie im Rah­men des XPe­ri­ence-Fes­ti­vals 2017 durch ein be­ein­dru­cken­des Spray-Bild an der Nord­seite des Ge­bäu­des vor­ge­nom­men wur­de, soll fort­ge­führt wer­den. Die Er­folgs­ge­schichte von Yoga Vi­dya in Bad Mein­berg be­gann 2003 mit dem Kauf der Kli­nik Sil­va­ti­cum ("Cha­kra­py­ra­mi­de") und der 2007 er­wor­be­nen, bis 2017 je­doch leer­ste­hen­den Lippe-Kli­nik ("­Maha Me­ru"). 2009 kam mit der ehe­ma­li­gen Kli­nik am Park ("Haus Shan­ti") das dritte Ge­bäude hin­zu, das als Se­mi­nar- und Ta­gungs­haus so­wie als Büro- und Wohn­ge­bäude ge­nutzt wird. Dem Ver­ein zu­folge hat sich die An­zahl der Ü­ber­nach­tungs­gäste von 55.000 in 2009 auf circa 98.000 im Ju­biläums­jahr 2017 er­höht. Die Ten­denz sei wei­ter stei­gend: So er­war­tet Yoga Vi­dya, 2018 die 100.000er-Marke zu ü­ber­schrei­ten.

vom 31.01.2018 | Ausgabe-Nr. 5A

