Rigoros verknappte Zeichen

Werner Pokorny stellt "Skulptur und Zeichnung" im Kunstverein aus

Oer­ling­hau­sen (k­d). Wer­ner Po­korny gilt als ei­ner der am meis­ten ge­frag­ten Bild­hauer Deutsch­lands. Auf Ein­la­dung des Kunst­ver­eins sind ei­nige sei­ner Werke un­ter dem Ti­tel "S­kulp­tur und Zeich­nung" der­zeit in Oer­ling­hau­sen zu se­hen.

Wer den Aus­stel­lungs­raum in der ehe­ma­li­gen Syn­agoge be­tritt, stößt auf "­sym­bol­haft ver­kürzte Zei­chen", wie Kunst­his­to­ri­ke­rin Gi­sela Bur­kamp in ih­rer Ein­führung for­mu­lier­te. Auf den ers­ten Blick we­cken diese For­men den Ge­dan­ken, es könnte sich um Lo­gos han­deln. Sie funk­tio­nie­ren als zeit­lo­se, all­ge­mein­ver­ständ­li­che Aus­sa­gen. Bei ge­naue­rer Be­trach­tung wer­den Häu­ser, ein Turm, Ge­fäße er­kenn­bar. Das Haus ist das be­vor­zugte Mo­tiv Po­kor­nys. "­Mitt­ler­weile dürfte eine an­sehn­li­che Sied­lung ent­stan­den sein", meinte Gi­sela Bur­kamp. 1980 ist sie den Ar­bei­ten erst­mals be­geg­net, wie sie be­rich­te­te. Und nach wie vor sei sie von ih­nen be­ein­druckt. Denn Po­korny weise einen großen Er­fin­dungs­reich­tum auf, wenn er seine Häu­ser ver­kan­tet dar­stellt, kippt, auf den Kopf stellt, türmt und ein­schnei­det. "Es sind for­male Zu­mu­tun­gen, ra­biate Ein­grif­fe, auch Iro­ni­sie­run­gen und In­fra­ge­stel­lun­gen von ver­meint­lich si­che­ren Denk­ge­wohn­hei­ten", er­läu­terte Gi­sela Bur­kamp. Der Be­griff Haus werde mit Ge­dan­ken an Be­hau­sung, Schutz, Ge­bor­gen­heit, aber auch Evo­lu­tion, Zi­vi­li­sa­tion und Kul­tur ver­bun­den. In jüngs­ter Zeit sei ein neuer Aspekt hin­zu­ge­kom­men, "wo Be­haust­sein nicht selbst­ver­ständ­lich ist, wo das alte Wort Hei­mat eben nicht Idyll, son­dern Ver­lust be­deu­ten kann". In der Mitte des Aus­stel­lungs­rau­mes zie­hen drei groß­for­ma­tige Scha­len den Blick auf sich. Der Künst­ler hat sie "­mit ei­nem Schweiß­bren­ner ver­sengt, ohne sie zu ver­let­zen". Die Schwärze wirke wie "eine ei­ge­ne, or­ga­nisch ge­wach­sene Haut", sagte Gi­sela Bur­kamp. Im Spiel von Licht und Schat­ten ent­stün­den Dun­kel-Nu­an­cen von ei­ge­nem Reiz. Po­korny ver­wen­det afri­ka­ni­sches Holz, das sich be­son­ders gut eig­net, um die un­ge­wöhn­li­chen For­men mit der Ket­tensäge her­aus­zu­ar­bei­ten. Am Ende stehe keine schmei­chel­gatte Ober­fläche, viel­mehr werde der Ar­beitspro­zess sicht­bar, der raues Holz mit Ker­ben und frei­ge­leg­ten Ma­se­run­gen hin­ter­las­se. "S­kulp­tur in ih­rer in­ten­sivs­ten Aus­for­mung", nannte es Gi­sela Bur­kamp. Wie Po­korny seine Ideen ent­wi­ckelt, lässt sich un­ter an­de­rem an ei­ni­gen sei­ner Zeich­nun­gen ab­le­sen, die eben­falls in der eins­ti­gen Syn­agoge aus­ge­stellt sind. Für seine Plas­ti­ken ver­wen­det Po­korny Cor­ten­stahl. Ein Bei­spiel ist seit 27 Jah­ren in Oer­ling­hau­sen zu se­hen. "Drei Häu­ser um Säu­le" be­fin­det sich im Be­sitz der Stadt und steht heute ne­ben dem Rat­haus. "­Sie hat alle Re­ak­tio­nen her­vor­ge­ru­fen, die Kunst im öf­fent­li­chen Raum nun ein­mal er­fähr­t", führte Gi­sela Bur­kamp aus. "Von Zu­stim­mung und Be­geis­te­rung bis zu Kom­men­ta­ren, die von Igno­ranz und In­to­le­ranz zeu­gen." Auch wenn man sich in­zwi­schen an die Plas­tik ge­wöhnt ha­be, wolle sie den­noch "ein Stein des Denk- und Seh­an­stoßes sein". Die Werke Po­kor­nys seien als Sinn­zei­chen zu le­sen, sagte Gi­sela Bur­kamp. Der Künst­ler habe ein­mal geäußert, es seien "­Din­ge, die mit dem Le­ben zu tun ha­ben und mit dem Hin­weis dar­auf, dass die Dinge end­lich sin­d." Die mensch­li­che Exis­tenz könne aber auch er nicht er­klären. Er habe geant­wor­tet: "Ich gebe auf sol­che Fra­gen keine Ant­wor­ten, ich stelle nur Fra­gen." Die Aus­stel­lung ist noch bis zum 4. März 2018 zu se­hen (Öff­nungs­zei­ten: Don­ners­tag und Sams­tag von 15 bis 17 Uhr, Sonn­tag von 11 bis 13 so­wie von15 bis 17 Uhr). Am Don­ners­tag, 22. Fe­bruar 2018, fin­det dazu ein Kunst­ge­spräch statt.

vom 27.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4B

