Studenten sind in Lieme auf Spurensuche gegangen

Messungen sollen Überreste eines herrschaftlichen Hauses finden

Lemgo-Lieme (n­r). Drei Klei­dungs­schich­ten aus Jog­ging­ho­sen und Schlab­ber­pul­lis ü­ber­ein­an­der, derbe Gum­mis­tie­fel an den Füßen und zu­min­dest in­ter­essant aus­se­hen­des tech­ni­sches Gerät nebst Schnüren und Maßbän­dern ü­ber der Schul­ter oder in den Hän­den – For­schung kann schon manch­mal ei­gentüm­lich aus­se­hen. Zu­min­dest dann, wenn die For­schung im Freien bei ge­fühl­ten Mi­nus­gra­den und je­der Menge Re­gen statt­fin­det. Für die Stu­den­ten der Ruhr-Uni Bo­chum, die am Mon­tag mit hoch­sen­si­blem tech­ni­schem Gerät auf dem Stein­hof in Lieme auf der Su­che nach Zeug­nis­sen ver­gan­ge­ner Tage wa­ren, ein nor­ma­ler Ab­lauf. Da­bei wa­ren ei­gent­lich zwei un­ter­schied­li­che Kar­ten­aus­schnitte des klei­nen Lem­goer Stadt­teils der Grund, warum sie sich ü­ber­haupt nach Lieme "­ver­irr­t" hat­ten. Und sie sind au­gen­schein­lich fün­dig ge­wor­den ...

Warum auf dem Stein­hof die freie Fläche zwi­schen den be­ste­hen­den Ge­bäu­den ver­mes­sen und ge­nauer un­ter die Lupe ge­nom­men wur­de, liegt an zwei Land­kar­ten: Beide zei­gen den Stein­hof in Lieme mit je­weils ei­ner klei­nen Kir­che und ei­ner Mühle und auf bei­den zeich­nen sich die Fluss­ver­läufe von Bega und Ilse sehr ge­nau ab. Eine der bei­den Kar­ten ist aber noch prä­zi­ser dar­ge­stellt und ge­nau auf die­ser Karte ist außer­dem ein herr­schaft­li­ches Ge­bäude ein­ge­bet­tet – dort, wo einst auch das En­gel­bert-Ka­emp­fer-Haus ge­stan­den ha­ben soll. Be­deu­tet das viel­leicht, dass im Bo­den des Stein­ho­fes noch Spu­ren ei­nes sol­chen Ge­bäu­des zu fin­den sein könn­ten, das noch vor dem Haus des großen Ja­pan-For­schen­den auf dem Stein­hof ge­stan­den ha­ben soll? Zu­min­dest die ers­ten Zei­chen deu­ten ge­nau das an. "­Die ers­ten Da­ten sind ge­si­cher­t", er­klärt die wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin des In­sti­tu­tes für ar­chäo­lo­gi­sche Wis­sen­schaf­ten der Ruhr-Uni Bo­chum, Beate Si­kors­ki. "­Die Mes­sun­gen wa­ren sehr er­folg­reich und der erste Ein­druck deu­tet dar­auf hin, dass es klar er­kenn­bare Struk­tu­ren im Erd­reich gibt, wir also fün­dig ge­wor­den sin­d." Einen Tag zu­vor hatte sie ge­mein­sam mit neun Stu­den­ten der Ruhr-Uni Bo­chum die Mög­lich­keit zur Feld­for­schung ge­nutzt. Sie rück­ten mit hoch­sen­si­blen Mess­geräten zur so ge­nann­ten "­ma­gne­ti­schen Pro­spek­tion" an: Aus­ge­hend da­von, dass die Erde ein Ma­gnet­feld be­sitzt, wel­ches nicht ü­ber­all gleich stark aus­ge­prägt ist, wird hier ge­nau das in re­gel­mäßi­gen Ab­stän­den ge­mes­sen, wo­bei Schwan­kun­gen der ma­gne­ti­schen Ei­gen­schaf­ten des Bo­dens wahr­ge­nom­men wer­den kön­nen. Dar­un­ter fal­len mit Ober­flächen­ma­te­rial ge­füllte Gru­ben und Grä­ben, Lehm- oder To­n­ob­jek­te, die durch das Bren­nen eine blei­bende Ma­gne­ti­sie­rung be­kom­men ha­ben und dement­spre­chend auch Feu­er­stel­len, Her­de, Ö­fen oder Lehm­zie­gel. Sicht­bar ge­macht wer­den kön­nen in ei­ner ma­gne­ti­schen Um­ge­bung dem­nach auch nicht ma­gne­ti­sche Ma­te­ria­li­en, wie Straßen, Mau­ern und Fun­da­men­te. Neu­gie­rige Schau­lus­tige stören bei den Mes­sun­gen da ü­b­ri­gens nur, denn selbst mi­ni­male Men­gen an Me­tall, selbst in Na­gel­lack und Lid­schat­ten, kön­nen die Mes­s­er­geb­nisse ver­fäl­schen – was dann auch das un­eitle Auf­tre­ten der jun­gen For­scher mit Jog­ging­ho­sen und Schlab­ber­pul­lis er­klärt. Ge­nauere Er­geb­nisse wer­den erst Mitte nächs­ter Wo­che er­war­tet, wenn alle Da­ten vor­lie­gen und die Bil­der, die die Mess­geräte ge­lie­fert ha­ben, ver­glei­chend ü­ber ak­tu­elle Kar­ten und Luft­bil­der ge­legt wur­den. Al­ler­dings kann die ma­gne­ti­sche Pro­spek­tion nicht alle Fra­gen be­ant­wor­ten. Soll­ten sich deut­li­che Grund­risse ab­zeich­nen, hat das Lip­pi­sche Lan­des­mu­seum an­gekün­digt, dass eine Aus­gra­bung fol­gen könn­te, so der pas­sio­nierte En­gel­bert-Ka­emp­fer-For­scher Karl-Ro­chus Kint­scher, der ü­b­ri­gens auch den An­stoß zu die­sem Pro­jekt ge­ge­ben hat­te, wenn­gleich er für diese Ent­de­ckun­gen nicht die Lor­bee­ren ern­ten möch­te. "Ich habe auch nur das ge­le­sen, was zwei Lem­goer Leh­rern einst auf­ge­fal­len war. Nur hatte ich das Glück, Neu­gier an den rich­ti­gen Stel­len ge­weckt zu ha­ben und die ha­ben schließ­lich die geo­phy­si­ka­li­sche Un­ter­su­chung des Erd­rei­ches in die Wege ge­lei­tet. Wir sind jetzt sehr ge­spannt auf die end­gül­ti­gen Er­geb­nis­se."

vom 27.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4B

