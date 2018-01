Inspriation für Bildungsweg

Schüler nutzen Studieninfotag an der Hochschule OWL

Kreis Lip­pe/Lem­go. "Es war toll, sich hier zu ver­schie­de­nen Stu­dien­be­rei­chen wie auch ü­ber Work and Tra­vel oder Aus­bil­dungs­for­men in­for­mie­ren zu kön­nen", sind sich Maja und Sa­rah, zwei Schü­le­rin­nen des Städ­ti­schen Gym­na­si­ums St­ein­heim ei­nig. Sie be­such­ten mit ih­rer Jahr­gangs­stufe ge­nau wie 640 wei­tere Schü­ler von ins­ge­samt 14 Gym­na­sien und Be­rufs­kol­legs aus ganz OWL den erst­mals von der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe aus­ge­rich­te­ten Stu­dien­in­fo­tag.

Zwi­schen 9 und 14 Uhr konn­ten sich Schü­ler der Jahr­gangs­stu­fen Q1 und Q2 am Stand­ort Lemgo im Haupt­ge­bäude um­fang­reich in­for­mie­ren. Für viele 16- und 17-Jäh­rige war es der erste Blick ü­ber den Tel­ler­rand in Rich­tung Hoch­schule – und da­bei er­hiel­ten sie In­for­ma­tio­nen aus ers­ter Hand: Ü­ber 70 Stu­den­ten al­ler Stu­diengänge be­rich­te­ten ü­ber ih­ren Stu­di­en­all­tag, die Ar­beit im La­bor, Aus­lands­se­mes­ter und ihre per­sön­li­chen Er­fah­run­gen. Sie stan­den den Schü­lern für Ge­spräche und Fra­gen zur Ver­fü­gung, führ­ten sie ü­ber den Cam­pus und hiel­ten ge­mein­sam mit Pro­fes­so­ren Vor­trä­ge. Äl­tere Stu­dien­in­ter­es­sier­te, wie Fa­bian (20) und Fe­lix (19) vom Bie­le­fel­der Carl-Se­ve­ring-Be­rufs­kol­leg, fühl­ten sich in ih­rem Stu­dien­wunsch bestätigt: "Wir ha­ben uns die Vor­träge zu Ma­schi­nen­bau und Wirt­schaft­s­in­ge­nieur­we­sen an­gehört und kön­nen uns auch vor­stel­len, hier zu stu­die­ren." Auch Eve­lin Sei­bel (17) und Gina Hollän­der (18) vom Gym­na­sium Be­ver­un­gen hat­ten sich ge­zielt für zwei Stu­diengänge ent­schie­den: Sie be­such­ten die Vor­träge Ar­chi­tek­tur und Um­welt­in­ge­nieur­we­sen, die "­sehr in­for­ma­tiv und in­ter­essant dar­ge­stellt wur­den, vor al­lem konnte man den Stu­die­ren­den und Leh­ren­den gut zuhören", lob­ten sie. Be­glei­tet wur­den die Schü­ler von ü­ber 20 Leh­rern, für die eben­falls ein Pro­gramm an­ge­bo­ten wur­de. "Von der Or­ga­ni­sa­tion im Vor­feld, der Be­grüßung im Au­di­max bis hin zu den Vor­trä­gen und Führun­gen war der Tag su­per. Die Stu­den­ten wa­ren sehr of­fen und sind auf die Fra­gen der Schü­ler ein­ge­gan­gen", sagt die St­ein­hei­mer Gym­na­si­al­leh­re­rin An­drea Se­be­ke. "Auch wir als Leh­rer pro­fi­tie­ren dank der auf uns zu­ge­schnit­te­nen Zu­satz-The­men wie ver­schie­de­nen Lehr­for­men von die­sem An­ge­bot und die Schnitt­stel­len zwi­schen Hoch­schule und Schule zu be­leuch­ten, war sehr in­ter­essant", er­gänzt Se­be­ke. Ge­nauso sieht es auch Cle­mens Gatt­ke, Leh­rer an der Ge­schwis­ter-Scholl-Schule in Det­mold: "Es war ein tol­ler Tag für un­sere Schü­ler, die sich im Vor­feld be­reits an­hand des Pro­gramms auf den Stu­dien­in­fo­tag vor­be­rei­tet hat­ten." Cars­ten Wat­ten­berg, Leh­rer am Lem­goer En­gel­bert-Ka­emp­fer-Gym­na­si­um, zeigte sich wie auch seine Kol­le­gen während der Cam­pus­führung von der Zu­sam­men­ar­beit von Hoch­schule und Wirt­schaft auf dem In­no­va­tion Cam­pus be­ein­druckt.

