500 Millionen Euro für Lippes Zukunft

Breitbandausbau und Schulsanierungen im Fokus

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Land­rat Dr. Axel Leh­mann und Kreis­käm­me­rer Rai­ner Grabbe ha­ben in der jüngs­ten Kreis­tags­sit­zung ih­ren Ent­wurf für den Haus­halt 2018 vor­ge­legt. Mit ei­nem Vo­lu­men von rund 500 Mil­lio­nen sol­len nicht nur in lau­fende Auf­ga­ben des Krei­ses, son­dern auch in die Zu­kunfts­fähig­keit Lip­pes in­ves­tiert wer­den. "­Die Fol­gen des de­mo­gra­fi­schen Wan­dels, der Glo­ba­li­sie­rung und Di­gi­ta­li­sie­rung las­sen sich nicht mit ei­nem ,Wei­ter so´ bekämp­fen, wir müs­sen ak­tiv han­deln, wenn wir Lippe auch für die Zu­kunft le­bens­wert er­hal­ten wol­len", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann die In­ves­ti­ti­ons­s­umme von 33 Mil­lio­nen Eu­ro, da­von ü­ber 10 Mil­lio­nen in das Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025. "­Die­ser Be­trag be­las­tet den Kreis­haus­halt in Per­so­nal- und Fach­kos­ten je­doch nur mit rund ei­ner Mil­lion Eu­ro, haupt­säch­lich für Pro­jekt- und Pla­nungs­kos­ten. Den Rest er­wirt­schaf­ten wir durch Ein­spa­run­gen und Um­schich­tun­gen", ist sich Land­rat Dr. Leh­mann si­cher, stra­te­gisch auf dem rich­ti­gen Wege zu sein.

Die ge­nann­ten 33 Mil­lio­nen wer­den dazu bei­tra­gen, den Kreis Lippe fit für die Zu­kunft zu ma­chen: Al­lein für den Breit­band­aus­bau wer­den 11 Mil­lio­nen ein­ge­setzt, ins­ge­samt fließen in den nächs­ten zwei bis drei Jah­ren Zu­schüsse in der Höhe von 27 Mil­lio­nen in das Glas­fa­ser­netz in Lip­pe. "Und wir den­ken schon einen Schritt wei­ter: 100.000 Euro wol­len wir für die Pla­nung der Glas­fa­ser­stra­te­gie FTTB 2030 aus­ge­ben, da­mit wir zu den Ers­ten gehören, die Mit­tel ab­ru­fen kön­nen, wenn wei­tere För­der­pro­gramme auf­ge­legt wer­den", führt Rai­ner Grabbe aus. Ne­ben der Fort­führung der Straße­ner­hal­tung sol­len 4,5 Mil­lio­nen in die Si­cher­heit und die ge­sund­heit­li­che Ver­sor­gung der Lip­per fließen. Die­ses wird sich in ei­ner neuen Ret­tungs­wa­che, der Di­gi­ta­li­sie­rung der Ret­tungs­kom­mu­ni­ka­tion und Um­rüs­tung der Fahr­zeug­flotte der Notärzte zei­gen. Für die Fer­tig­stel­lung des Lem­goer Quar­tiers­zen­trums "Han­se­haus" plant Grabbe ü­ber 4 Mil­lio­nen Euro ein: "All diese Maß­nah­men sind vollstän­dig ge­gen-fi­nan­ziert und be­las­ten den Haus­halt später nicht mit ei­nem Eu­ro." Auch an den Schu­len tut sich et­was: Aus dem Bun­des-För­der­pro­gramm I fließen 1,5 Mil­lio­nen in den Schul­be­trieb, das Bun­des-För­der­pro­gramm II mit 5 Mil­lio­nen und das För­der­pro­gramm "­Gute Schu­le" des Lan­des mit ü­ber 9 Mil­lio­nen Euro kom­men den lip­pi­schen Schu­len zu Gu­te. "­Ne­ben den be­wil­lig­ten und be­an­trag­ten Mit­tel der GRW - För­de­rung ist das ein wich­ti­ger Bau­stein, die Schu­len bau­lich fit für die Zu­kunft zu ma­chen", ist sich Land­rat Dr. Leh­mann si­cher. Zu den größe­ren Bau­vor­ha­ben gehören der Neu­bau der Astrid-Lind­gren-Schule mit 20 Mil­lio­nen, der Neu­bau Mensa und Be­rufs­för­der­zen­trum am Cam­pus Lemgo mit 10 Mil­lio­nen und die Sa­nie­rung des Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­legs in Det­mold mit eben­falls ü­ber 10 Mil­lio­nen Eu­ro. Die Kos­ten für die lau­fen­den Auf­ga­ben des Krei­ses be­lau­fen sich auf 470 Mil­lio­nen. Dazu gehören u.a. Be­rei­che wie die Grund­si­che­rung (26 Mil­lio­nen Eu­ro), Ar­beits­ver­mitt­lung (96 Mil­lio­nen Eu­ro), Pflege (28 Mil­lio­nen Eu­ro), Ein­glie­de­rungs­hilfe (7 Mil­lio­nen Eu­ro), Kin­der­ta­ges­be­treu­ung (50 Mil­lio­nen Eu­ro), Ju­gend­hilfe (30 Mil­lio­nen Eu­ro), Feu­er­wehr und Ret­tungs­we­sen (26 Mil­lio­nen Eu­ro) so­wie Schu­len, Straßen und an­dere Be­tei­li­gun­gen (40 Mil­lio­nen Eu­ro). Einen großen An­teil die­ser Summe (87 Mil­lio­nen) ü­ber­weist der Kreis auch nach Müns­ter, an den Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lip­pe. Die­ses Geld kommt je­doch in der Form der So­zi­al­leis­tung "Hilfe für Be­hin­derte Men­schen" wie­der in Lippe an; bei­spiels­weise wird die große dia­ko­ni­sche Ein­rich­tung Eben-Ezer in Lemgo mit ü­ber 1.000 Ar­beitsplät­zen aus die­sen kom­mu­na­len Leis­tun­gen fi­nan­ziert. Die Krei­sum­lage wird sich 2018 auf 194,5 Mil­lio­nen Euro be­lau­fen und sinkt so um 3,8 Mil­lio­nen im Ver­gleich zum Vor­jahr, der Kreis nimmt die Aus­gleichs­rück­lage in na­hezu die­ser Höhe in An­spruch.

vom 27.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4B

