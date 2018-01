Fahrradmesse feiert gelungene Premeiere

E-Bikes im besonderen Fokus zahlreicher Messebesucher

Bad Sal­zu­flen (no­k). Das In­ter­esse der Lip­per war groß, die Ver­gleichs- und Test­mög­lich­kei­ten ideal, das An­ge­bot viel­fäl­tig, die Be­ra­tung in­for­ma­tiv und die Aus­stel­ler zeig­ten sich zu­frie­den – die Pre­miere der Fahr­rad­messe im Bad Sal­zu­fler Mes­se­zen­trum (Halle 21) darf auch in der Kom­bi­na­tion mit den Lip­per Mo­dell­ta­gen (Halle 20) als Er­folg be­trach­tet wer­den. Die 5.600 Qua­drat­me­ter Hal­len­fläche (Halle 21) ließen den knapp 60 Aus­stel­lern der Fahr­rad­messe genü­gend Spiel­raum, die ge­samte Breite der Fahr­rad­welt zu prä­sen­tie­ren. Von A wie Ak­kus bis Z wie Zahn­krän­ze, vom Kin­der­fahr­rad bis zum hoch­wer­ti­gen Tou­ren­rad, vom Las­ten­fahr­rad bis zum Renn­rad, für die zahl­rei­chen Mes­se­be­su­cher gab es viel zu ent­de­cken. Auch Radrei­sen, Tou­ren und Rad­wan­der­wege gehör­ten zum Mes­se­an­ge­bot. Im Fo­kus stand das ste­tig wach­sende In­ter­esse an der Elek­tro­mo­bi­lität. Die E-Bikes und Pe­de­lecs ha­ben den Fahr­rad­markt im Griff. Selbst hoch­wer­tige Rä­der die­ses Seg­ments im ho­hen vier­stel­li­gen Kauf­preis fin­den ver­mehrt ihre Ab­neh­mer. Viele Men­schen ha­ben durch die Elek­tro­mo­bi­lität das Fahr­rad wie­der oder so­gar neu für sich ent­deckt.

"Das In­ter­esse an E-Bikes war an bei­den Mes­se­ta­gen enorm. Die Be­su­cher hat­ten hier die Mög­lich­keit un­ter­schied­li­che Fa­bri­kate und Qua­litäts­stu­fen auf der Test­stre­cke aus­zu­pro­bie­ren – letzt­lich natür­lich auch die An­ge­bote der der ver­schie­de­nen Aus­stel­ler zu ver­glei­chen", er­klärte Mi­chael Stein­ker vom Team Lippe-Bikes (H­em­pel­mann) im Ge­spräch mit die­ser Zei­tung. Stark nach­ge­fragt wa­ren nach sei­ner Aus­kunft die qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Tou­ren­rä­der. Ver­stärk­tes In­ter­esse stellte er aber auch an elek­trisch un­ter­stütz­ten Rä­dern im Moun­tain-Bike Be­reich fest. Gerne ge­tes­tet wur­den von den Be­su­chern auch die ver­schie­de­nen Las­ten­rä­der. Einen be­son­de­ren Blick­fang bo­ten aber auch die Old­ti­mer un­ter den Fahrrä­dern. "­Der Be­such hat sich wirk­lich ge­lohnt. Wir ha­ben ge­rade im Be­reich der E-Bikes viele neue Er­kennt­nisse ge­won­nen. Ganz ne­ben­bei ha­ben wir so­gar eine Fahr­radrei­se", sagte Sa­bine Her­mann, die mit ih­rem Part­ner zur Messe aus Min­den an­ge­reist war. Viel zu se­hen gab es ein­mal mehr auch auf der Mo­dell­bau­mes­se. Fern­ge­steu­erte Au­tos, Hub­schrau­ber oder Droh­nen weck­ten hier die be­son­dere Auf­merk­sam­keit der Be­su­cher. Aber auch die Klas­si­ker der Mo­dell­ei­sen­bah­nen, Au­to­renn­bah­nen, RC-Cars, Mo­dell­f­lie­ger und Boote ern­te­ten fas­zi­nie­rende Bli­cke nicht nur der klei­nen Be­su­cher. Ob es eine Neu­auf­lage der Fahr­rad­messe ge­ben wird, ist noch nicht end­gül­tig ge­klärt. Die Os­na­brü­cker Or­ga­ni­sa­to­ren wol­len zunächst noch Be­su­cher­zah­len und ein Ab­schluss­ge­spräch mit den Aus­stel­lern aus­wer­ten.

vom 27.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4B

