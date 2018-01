Zwischen Arbeit und Ruhestand

Netzwerk soll soziale Kontakte verfestigen und Wege ebnen

Kreis Lip­pe/Blom­berg. Ein re­ges So­zi­al­le­ben, Un­ter­stüt­zung im All­tag und ge­mein­sam mit an­de­ren Men­schen äl­ter wer­den – so stel­len sich viele idea­ler­weise ih­ren Le­bens­abend vor. Diese Vor­stel­lung soll das "ZWAR"-Netz­werk Wirk­lich­keit wer­den las­sen, das nun von der Quar­tier­s­ent­wick­lung beim Kreis Lippe ge­mein­sam mit der Stadt Blom­berg für alle Bür­ger ab 55 Jah­ren in Blom­berg auf den Weg ge­bracht wur­de. Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner ist die "ZWAR" Zen­tral­stelle NRW aus Dort­mund. Das Netz­werk in Blom­berg wird das al­ler­erste in Lippe sein. Bis da­hin be­stan­den in Bie­le­feld die ein­zi­gen "ZWAR" Netz­werke in­ner­halb von OWL. Ziel des "ZWAR" ("­Zwi­schen Ar­beit und Ru­he­stan­d") Netz­werks ist es, dass die Men­schen den Ü­ber­gang vom Be­rufs­le­ben in den Ru­he­stand ohne Ab­bruch der so­zia­len und ge­sell­schaft­li­chen Teil­habe selbst ge­stal­ten kön­nen. Das Netz­werk ent­steht da­bei durch die Bür­ger selbst, in dem sie sich für ihre ei­ge­nen Ideen und Pro­jekte Mit­strei­ter su­chen und so kleine Grup­pen bil­den. Ü­ber diese ge­mein­sa­men Ak­ti­vitäten in­ner­halb des Netz­werks ent­ste­hen neue so­ziale Kon­tak­te, die dann auch im All­tag hel­fen kön­nen. "Da­durch pro­fi­tiert auch je­der ein­zel­ne, der sich bei dem Netz­werk ein­brin­gen möch­te", er­läu­tert Land­rat Dr. Axel Leh­mann die Ko­ope­ra­tion. "Es sind ge­nau sol­che In­itia­ti­ven, die wir als Kreis auch mit dem Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 im Blick ha­ben, denn In­te­gra­tion in die Ge­sell­schaft hört nicht bei äl­te­ren Men­schen auf­."

Die Al­ters­gruppe der ü­ber 50-Jäh­ri­gen stellt mit 41 Pro­zent einen ganz er­heb­li­chen Teil der Ein­woh­ner in Blom­berg. Der Be­darf für sol­che An­ge­bote ist so­mit groß, weiß Blom­bergs Bür­ger­meis­ter Klaus Gei­se: "­Der Zeit­punkt ist ideal, dass auch Blom­berg nun ein "ZWAR"-Netz­werk be­kommt. Die ge­bur­ten­star­ken Jahr­gänge der 1950er bis 1960er steu­ern nun si­cher auf ih­ren Ru­he­stand zu. Die­sen Men­schen möch­ten wir er­mög­li­chen, sich un­ter­ein­an­der zu ver­net­zen." Die Stadt un­ter­stützt das Netz­werk un­ter an­de­rem bei der Su­che nach Räum­lich­kei­ten für Tref­fen und Ver­an­stal­tun­gen. Von den Teil­neh­mern am Netz­werk wird keine Mit­glied­schaft wie etwa bei Ver­ei­nen ver­langt. Je­der kann bei dem Grün­dungs­tref­fen Ideen vor­schla­gen und mit an­de­ren ge­mein­sam um­set­zen. "Ob Thea­ter­trup­pe, Ca­nasta Club oder eine Jazz­frühstücks­grup­pe, es gilt die De­vise ,Al­les kann, nichts muss‘", er­klärt Ma­ri­anne Pe­ters­meier vom Kreis Lip­pe. Sie ko­or­di­niert die Quar­tier­s­ent­wick­lung für Blom­berg und sorgt vor Ort dafür, dass die Netz­wer­ken­den in der An­fangs­phase die nötige Un­ter­stüt­zung er­hal­ten, um ihre Ideen zu rea­li­sie­ren. Außer­dem ha­ben sie die Mög­lich­keit, kos­ten­lose Qua­li­fi­zie­rungs­an­ge­bote zu be­su­chen, die von der "ZWAR"-Zen­tral­stelle NRW an­ge­bo­ten wer­den. In NRW gibt es in gut 60 Kom­mu­nen ü­ber 200 "ZWAR" Netz­wer­ke. Es geht auf das "ZWAR-Pro­jek­t" zurück, das 1979 an der Uni­ver­sität Dort­mund ent­wi­ckelt wur­de.

vom 27.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4B

