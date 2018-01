Pistor schürt das WM-Fieber in Detmold

Der Radiomoderator stellt "Projekt 5. Stern" in der Stadthalle vor

Det­mold (a­ga). "Ich glaube ja, dass Deutsch­land im Som­mer Welt­meis­ter wird", ist Sport­jour­na­list Sven Pis­tor si­cher. Diese Ü­ber­zeu­gung trägt er auch in sei­nem Büh­nen­pro­gramm aus Pis­tors Fuß­ball­schule "Pro­jekt 5. Stern / Das WM-Spe­cial" of­fen­siv vor sich her. Eine klare Mehr­heit der gut 250 Zu­schauer in der Det­mol­der Stadt­halle schlos­sen sich sei­ner Ein­schät­zung per Hand­zei­chen an. Nach dem spaßi­gen Er­folg mit der Bun­des­liga-Va­ri­ante im Vor­jahr bot auch das WM-Spe­cial eine rieige Por­tion Spaß, ge­würzt mit al­ler­lei in­ter­essan­ten bis ku­rio­sen Fak­ten und vie­len be­weg­ten Bil­dern und O-Tö­nen aus der WM-His­to­rie. Ein­ge­bet­tet in die­ses For­mat suchte Sven Pis­tor aber auch den "WM-Klug­scheißer" im Pu­bli­kum. Die­ses Quiz ent­schied der Blom­ber­ger Mi­chael Wulf­kuhle für sich. Der 35-Jäh­ri­ge, der in der Ju­gend selbst beim TuS Brake ge­kickt hat­te, zeigte sich als ech­ter Mus­ter­schü­ler. Im­mer­hin be­suchte er auch im Vor­jahr Pis­tors Fuß­ball­schule in der Det­mol­der Stadt­halle und war vor zwei Jah­ren schon zum "Un­ter­richt" in Bie­le­feld. Für den Lehr­stoff WM-His­to­rie zeich­nete Hör­fun­kre­por­ter Burk­hard Hupe ver­ant­wort­lich. Da er­fuhr man, dass der End­spiel­schieds­rich­ter 1930, der Bel­gier John Lan­ge­nus, gleich­zei­tig auch als Jour­na­list für den Ki­cker von die­sem Fi­nale be­rich­tet hat­te. Hupe er­in­nerte un­ter vie­lem an­de­ren dar­an, dass das "da­mals ge­nauso be­liebte Nord­ko­rea" bei der WM 1966 in Eng­land mit ei­nem 1:0-Sieg durch das Tor von Pak Do Ik den Fa­vo­ri­ten Ita­lien aus dem Tur­nier ge­schos­sen ha­be. "Uli Hoe­neß und Karl-Heinz Rum­me­nigge müss­ten je­des Jahr das Lied der Nord­ko­rea­ner an­stim­men", be­rich­tete Hupe da­von, dass die Er­folge des FC Bay­ern zum Teil auch auf den Aus­schluss von Le­gionären aus der ita­lie­ni­schen Liga nach die­ser Schmach be­grün­det sei: "Ein ge­wis­ser Franz Be­cken­bauer hatte da­mals schon einen Vor­ver­trag bei In­ter Mai­land un­ter­zeich­net." ­Franz Be­cken­bauer stand dann auch noch ein­mal im Mit­tel­punkt, als sich Sven Pis­tor dem "krib­be­li­gen The­ma" FIFA und dem WM-Aus­rich­ter 2022 Ka­tar wid­me­te. "Während wir hier in Det­mold einen schö­nen Fuß­ball­abend ge­nießen, wer­den ja in Ka­tar die Sta­dien wei­ter ge­baut", ging er auf die un­mensch­li­chen Ar­beits­be­din­gun­gen der Leih­ar­bei­ter dort ein. Den als skla­ven­ar­tig kri­ti­sier­ten Zu­stän­den vor Ort hatte Be­cken­bauer in ei­nem ein­ge­spiel­ten O-Ton vor Jah­ren wi­der­spro­chen: "Ich war schon ei­nige Male dort und habe da keine Skla­ven her­um­lau­fen se­hen." ­Ne­ben ei­ner or­dent­li­chen Por­tion Häme für die in Russ­land im Som­mer nicht ver­tre­te­nen Nie­der­län­der und Ita­lie­ner ging es an die­sem Abend aber um die Vor­freude auf die kom­mende WM. Die brachte auch Kultre­por­ter Ar­min Leh­mann mit in die Stadt­hal­le. Bei sei­nem ein­ge­spiel­ten Hör­funk-Kom­men­tar des Sieg­to­res im WM-Fi­nale 2014 durch Ma­rio Götze bran­dete in der Stadt­halle ein Ap­plaus auf, als hätte Leh­mann selbst das Le­der in die Ma­chen ge­dro­schen.

vom 27.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4B

Drucken | Versenden