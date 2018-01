Faszinierende Loops und viel Gefühl

Am 3. Februar starten die Hauskonzerte im Weinkeller

Blom­berg. Ganz un­ter­schied­li­che Sin­ger/­Song­wri­ter be­strei­ten in die­sem Jahr die Haus­kon­zerte im Wein­kel­ler, Neue Tor­straße 19. Den An­fang macht am Sams­tag, 3. Fe­bruar, um 20 Uhr der 27-jäh­rige Tom Klo­se. Der am­bi­tio­nierte Ham­bur­ger war die Ü­ber­ra­schung beim letzt­jäh­ri­gen Blom­ber­ger Song­fes­ti­val und gilt zu­recht als neue deut­sche Hoff­nung am Song­wri­ter­him­mel. ­Beim Song­fes­ti­val ü­ber­zeugte Klose durch ein be­son­de­res Zu­sam­men­spiel von akus­ti­scher Gi­tar­re, Ge­sang und Loops. Zeit­weise war es für das Pu­bli­kum kaum zu glau­ben, dass da nur ein ein­zi­ger Mu­si­ker auf der Bühne stand. Be­son­ders sein Stück "Echoes" fas­zi­nierte durch viel­schich­tige Klän­ge. Am 24. Fe­bruar um 20 Uhr und am 25. Fe­bruar um 18 Uhr gibt Na­dine Fin­ger­hut aus Kor­bach zwei Kon­zer­te. Sie wird von Da­niel Schulz be­glei­tet, der ihre wun­der­ba­ren, ju­gend­lich-nai­ven Pop­songs in Szene setzt. Na­dine Fin­ger­huts selbst ge­schrie­be­nen Lie­der sind mal zart, mal me­lan­cho­lisch, fast me­lo­dra­ma­tisch in­stru­men­tiert und ver­sprühen je­der­zeit Op­ti­mis­mus und große Wahr­hei­ten. Ak­tu­ell ist ihr neuer Song "So viel mehr” auf ver­schie­de­nen Ra­dio­sen­dern zu hören. Im Fe­bruar wird sie vor al­lem Stü­cke ih­rer ak­tu­el­len CD "­Ka­rus­sell” vor­stel­len. Kar­ten für Klose und Fin­ger­hut gibt es für 15 Euro di­rekt beim Wein­han­del Plat und un­ter (05235) 503720. Am 21. April wird im Wein­han­del ein neues Kon­zert-For­mat aus­pro­biert, das in New Or­leans tra­di­tio­nell so durch­ge­führt wird. Dort kauft man "eine knappe Stunde Live-Mu­si­k". Die Blues­größe Ri­chie Arndt konnte nun dafür ge­won­nen wer­den, die­ses Kon­zert­for­mat im Wein­kel­ler zu tes­ten. Et wird am 21. April drei kleine Kon­zerte in Folge ge­ben, je­weils circa 50 Mi­nu­ten lang. Be­ginn ist um 19 Uhr, 20.15 Uhr und 21.30 Uhr. Der Ein­tritt für jede Ein­heit kos­tet je­weils 8 Eu­ro. Auch das Kon­zert­pro­gramm für Herbst steht be­reits. Am 15. Sep­tem­ber kommt Volk­win Mül­ler mit ei­nem Bruce-Spings­teen-Spe­cial in den Wein­han­del und am 6. Ok­to­ber wird Robby Ball­hause zu Gast sein. De­tails dazu wer­den in den kom­men­den Mo­na­ten be­kannt ge­ge­ben.

