"Zauber-Nachmittag" begeisterte kleine und große Zuschauer

Oer­ling­hau­sen (k­d). 150 Kin­der und ihre El­tern ström­ten am ver­gan­ge­nen Sams­tag in das evan­ge­li­schen Ge­mein­de­haus ne­ben der Alex­an­der­kir­che in Oer­ling­hau­sen. Mit ei­nem "Zau­ber­haf­ten Nach­mit­tag" er­mög­lich­ten ih­nen die För­der­ver­eine der Kin­der­gär­ten "Löwen­zahn" und "­Krü­mel­kis­te" ein Kin­der­fest der be­son­de­ren Art.

Kann man aus Ketchup, Mag­gie und wei­te­ren sal­zi­gen Zuta­ten tatsäch­lich Bon­bons her­stel­len? Han­nah, Ma­thea und Kon­stan­tin wa­ren da­von ü­ber­zeugt, schließ­lich er­leb­ten sie die Ver­wand­lung auf der Bühne aus nächs­ter Nähe mit. Ver­ant­wort­lich für die Il­lu­sion war die Ma­gie­rin Zara Fin­jell aus Bie­le­feld. Die 29-Jäh­rige zeigte nicht nur ihre Tricks, sie be­herrschte auch die Kunst, auf die jun­gen Zu­schauer ein­zu­ge­hen und sie in ih­ren Bann zu zie­hen. Die Vor­liebe für das Zau­bern war ihr schon in die Wiege ge­legt, denn schon ihr Va­ter war als Zau­berkünst­ler tätig. Be­reits seit ih­rem elf­ten Le­bens­jahr tritt sie nun eben­falls auf und lässt das zu­meist junge Pu­bli­kum stau­nen. Sie be­suchte Se­mi­nare und Kon­gresse und ist heute am­tie­rende Vi­ze­meis­te­rin in der Zau­ber­kunst für Kin­der. Als ge­lernte Er­zie­he­rin und So­zi­al­ar­bei­te­rin ver­steht sie es, die Tricks durch kleine Ge­schich­ten zu er­gän­zen und so die volle Auf­merk­sam­keit zu er­hal­ten. Sie lässt einen Fla­schen­geist mit Na­men Fri­do­lin auf­tre­ten und aus dem durch­schnit­te­nen Seil, das an­sch­ließend wie­der vollstän­dig er­scheint, wird der Zopf der Mär­chen­fi­gur Ra­pun­zel. Doch nicht al­lein die Künst­le­rin auf der Bühne ver­fügt ü­ber so fas­zi­nie­rende Fähig­kei­ten. "Ihr müsst nur lange ge­nug die Hände an­ein­an­der rei­ben, bis sie ganz heiß sin­d", riet Zara Fin­jell den ver­blüff­ten Kin­dern. "Jetzt müsst ihr die Hände in die Höhe hal­ten – uns schon habt auch ihr ma­gi­sche Kräf­te!" Das Re­zept wirkte so­fort, wie ei­nige aus­ge­wählte Kin­der be­wie­sen, die ihr auf der Bühne as­sis­tie­ren durf­ten. Im An­schluss an die Vor­stel­lung schenkte die Zau­be­rin den Kin­dern noch Phan­ta­sie­tie­re, die sie aus bun­ten Luft­bal­lons form­te. So ent­wi­ckelte sich ein ver­gnüg­li­cher, kurz­wei­li­ger Nach­mit­tag, der auch den Er­wach­se­nen Freude be­rei­te­te. "In die­ser Jah­res­zeit, wo man draußen nicht viel un­ter­neh­men kann, kommt so eine Ab­wechs­lung ge­rade rich­tig", meinte ein Va­ter. Vor zwei Jah­ren hat­ten die bei­den För­der­ver­eine zum ers­ten Mal einen "Zau­ber­haf­ten Nach­mit­tag" ver­an­stal­tet. "­Der Zu­spruch war sie gut, dass wir uns ent­schlos­sen ha­ben, die Ver­an­stal­tung zu wie­der­ho­len", sagte Nina Mi­chael, Lei­te­rin der Kin­der­ta­gesstätte "­Krü­mel­kis­te". Ge­mein­sam mit Astrid War­kens, Anja Ka­pels­ki, Yvonne Seh­ler und Ju­liane Brink­mann rich­tete sie den Saal des Ge­mein­de­hau­ses her, bot Waf­feln, Ge­tränke und Pop­corn an. Die jun­gen Be­su­cher konn­ten sich außer­dem schmin­ken las­sen und am Glücks­rad kleine Preise ge­win­nen. Der Er­lös aus den Ein­tritts­kar­ten ist für Spiel­ma­te­rial der bei­den Kin­der­gär­ten be­stimmt. "Und Wer­bung ist natür­lich im­mer gut", meinte Nina Mi­chael. "Ob­wohl wir ak­tu­ell gar kei­nen freien Platz mehr ha­ben."

