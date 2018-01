Schönen Gruß vom Blues!

Stefano "Sliding Wolf" Ronchi zu Gast bei Dieter Kropp

Det­mold (la). Der ita­lie­ni­sche Blues-Gi­tar­rist, Slide-Gi­tar­rist und Sän­ger Ste­fano Ron­chi ist am Don­ners­tag, 1. Fe­bruar, Star­gast der Kon­zertse­rie von Die­ter Kropp und sei­ner Band. Das Kon­zert in der Aula der Al­ten Schule am Wall, Pau­li­nen­straße 19, be­ginnt um 20 Uhr; Ein­lass ist ab 19.30 Uhr. Ron­chis Be­geis­te­rung für die Gi­tarre ent­fachte der Stil ei­nes Ste­vie Ray Vaug­han: druck­voll und ener­gie­ge­la­den. So be­gann Ste­fano seine Kar­riere und Ope­ner für Brian Au­ger oder die Blues Bro­t­hers wa­ren die Fol­ge. 2012 ent­deckte er seine Lei­den­schaft für die lei­se­ren Tö­ne: Rag­time-Mu­sik aus dem frühen 20. Jahr­hun­dert. Diese ver­mischte er mit elek­tri­schen Klän­gen und her­aus kam ein ener­ge­ti­scher Gi­tar­ren-Boo­gie.

Mitt­ler­weile liegt seine Art zu kom­po­nie­ren und zu ar­ran­gie­ren in der schwar­zen folk­lo­ris­ti­schen Mu­sik der zwan­zi­ger und dreißi­ger Jahre des letz­ten Jahr­hun­derts be­grün­det, in­spi­riert vom Delta- und Pied­mont-Blues, er­gänzt durch Spi­ri­tuals und Swamp Blues aus den Sümp­fen Loui­sia­nas. Seit vie­len Jah­ren reist er kon­ti­nu­ier­lich um den hal­ben Glo­bus, spielt so­wohl in klei­nen Blues Clubs als auch auf großen Fes­ti­vals oder Blues Dance Events - als Solo-Künst­ler oder in un­ter­schied­li­chen For­ma­tio­nen. Ein­tritts­kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf zum Preis von 18 Euro in der Tou­rist-In­for­ma­tion Det­mold im Rat­haus am Markt so­wie zum glei­chen Preis an deer Abend­kas­se.

vom 24.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4A

Drucken | Versenden