Die Auftaktveranstaltung der ""Regionale" 2022" diente zur "Orientierungshilfe"

Kreis Lip­pe. Sich ver­net­zen, Ideen sam­meln und dis­ku­tie­ren: Die Auf­takt­ver­an­stal­tung des Krei­ses Lippe für die ""Re­gio­na­le" 2022" stand ganz im Zei­chen des Aus­tau­sches. Hier­für hat­ten der Kreis Lip­pe, die Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe, die Hoch­schule für Mu­sik und die IHK Lippe zu Det­mold eine große Zahl an Ver­tre­tern aus Po­li­tik, Wirt­schaft, Bil­dung und Ver­bän­den ins Kreis­haus ein­ge­la­den. Ziel war es, ü­ber die För­der­mög­lich­kei­ten zu in­for­mie­ren und erste Ideen zu sam­meln, wel­che Pro­jekte für Lippe und kreisü­ber­grei­fend in­iti­iert wer­den kön­nen. Das Struk­tur­ent­wick­lungs­pro­gramm "Re­gio­na­le" wird vom Land Nord­rhein-West­fa­len ver­ge­ben. Im Rah­men des Pro­gramms hat OWL die Chan­ce, För­der­sum­men in drei­stel­li­ger Mil­lio­nen­höhe zu er­hal­ten.

"Wir ha­ben die ein­ma­lige Mög­lich­keit, uns in den kom­men­den fünf Jah­ren als Re­gion zu or­ga­ni­sie­ren und "Re­gio­na­le" Ent­wick­lungs­stra­te­gien ge­mein­sam zu er­ar­bei­ten", mit die­sen Wor­ten eröff­nete Land­rat Dr. Axel Leh­mann die Auf­takt­ver­an­stal­tung. "Das be­deu­tet auch, dass sich Ak­teure ge­gen­sei­tig Er­folge gön­nen soll­ten", be­tont Prof. Jür­gen Krahl von der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe. Im Zuge von "Re­gio­na­le" Pro­jek­ten wird die Hoch­schule die Zu­sam­men­ar­beit mit der Wirt­schaft aus­bau­en. Ne­ben dem In­no­va­tion Cam­pus Lemgo gehört dazu auch das Krea­ti­vQuar­tier, das An­fang 2019 in Det­mold ge­mein­sam mit der Hoch­schule für Mu­sik ent­ste­hen soll. Auch IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Axel Mar­tens sieht in neuen Ko­ope­ra­tio­nen zwi­schen Wirt­schaft und Wis­sen­schaft eine sehr gute Mög­lich­keit, die Re­gion lang­fris­tig zu stär­ken: "Wir ste­hen in Lippe vor der Her­aus­for­de­rung, un­sere Wirt­schaft zu­kunfts­fähig zu ma­chen. Das be­deu­tet, wir müs­sen In­no­va­tio­nen för­dern, das vor­han­dene Wis­sen stär­ken und dem Fach­kräf­teman­gel ent­ge­gen­wir­ken." Im Zen­trum der Ver­an­stal­tung stan­den die vier "Re­gio­na­le"-The­men­be­rei­che "­Mit­tel­stan­d", "­Mo­bi­lität", "­Kom­mu­nen ohne Gren­zen" und "­Stadt-Land-Quar­tier". So dis­ku­tier­ten die Teil­neh­mer etwa The­men wie Fach­kräf­teman­gel, die Zu­sam­men­ar­beit von kom­mu­na­len Ver­wal­tun­gen, die Da­seins­vor­sorge für die lip­pi­schen Dör­fer und mul­ti­mo­dale Ver­kehrs­kon­zep­te. Schnell wurde da­bei deut­lich, dass viele die­ser Aspekte nicht ge­trennt von­ein­an­der be­trach­tet wer­den kön­nen: Wer Fach­kräfte in die Re­gion ho­len möch­te, muss die­sen auch gute Ver­kehrs­an­bin­dun­gen bie­ten. Und auch Aus­zu­bil­dende wer­den bei dem Thema Mo­bi­lität in den Blick ge­nom­men: "Schnell­bu­sach­sen, etwa für die Ver­bin­dung Lemgo und Lüg­de/­Bad Pyr­mont, bie­ten sich auch des­halb an, da­mit die Aus­zu­bil­den­den schnell so­wohl zum Be­trieb als auch zum Be­rufs­kol­leg ge­lan­gen", er­klärt Leh­mann. "Wir ge­stal­ten das neue Ur­b­an­Lan­d", so lau­tet das Motto der "Re­gio­nale 2022" in OWL. Ur­ba­nität und Land­le­ben sol­len da­bei kei­nen Wi­der­spruch dar­stel­len. Her­bert We­ber von der OWL GmbH, die den "Re­gio­na­le"-Pro­zess ko­or­di­niert, er­klärt das Cre­do: "Wir wol­len ver­su­chen, die städ­ti­schen Mög­lich­kei­ten und da­mit ein Stück ur­ba­nes Le­bens­ge­fühl auch in länd­li­chen Räu­men mög­lich zu ma­chen. Gleich­zei­tig soll der Charme der länd­li­chen Re­gio­nen in die Städte ge­bracht wer­den." An­nette Noth­na­gel, seit An­fang des Jah­res "Re­gio­na­le"-Ma­na­ge­rin bei der OWL GmbH, fügt hin­zu: "­Die Fra­ge­stel­lung der "Re­gio­na­le" ist weit ü­ber die Re­gion hin­aus re­le­vant: Wie kön­nen wir den Men­schen Le­bens­qua­lität an­bie­ten, die ganz in­di­vi­du­ell le­ben wol­len?" Ne­ben dem Kreis Lippe sind die fünf wei­te­ren Kreise in OWL – Güters­loh, Her­ford, Höx­ter, Min­den-Lüb­becke, Pa­der­born – und die kreis­freie Stadt Bie­le­feld an der "Re­gio­nale 2022" be­tei­ligt. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold ü­ber­nimmt die För­der­mit­tel­ko­or­di­na­tion. Die Ide­en, die die Teil­neh­mer der Auf­takt­ver­an­stal­tung ge­sam­melt ha­ben, sol­len nun schnellst­mög­lich um­ge­setzt wer­den. Da­her plant der Kreis be­reits Fol­ge­ver­an­stal­tun­gen zu den ein­zel­nen The­men­be­rei­chen.

