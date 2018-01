Freude über Auszeichnung

Stiftung "Ohne Fleiß kein Preis" zeichnet Schülerin Eduarda Osipova aus

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. Je­den Tag ü­ben, kon­zen­triert am In­stru­ment sit­zen und Pas­sa­gen wie­der­ho­len, um sie sau­ber spie­len zu kön­nen. Als Pia­nist braucht es Ta­lent, Ge­duld, En­ga­ge­ment und Durch­hal­te­ver­mö­gen. Vor al­lem, um er­folg­reich an Mu­sik­wett­be­wer­ben teil­zu­neh­men. Eduarda Osi­pova bringt all diese Ei­gen­schaf­ten mit und war im ver­gan­ge­nen Jahr er­folg­reich als So­lis­tin bei "Ju­gend mu­si­zier­t" da­bei. Aus die­sem Grund hat die Stif­tung "Ohne Fleiß kein Preis" Eduarda mit ei­nem Preis­geld für ihre be­son­de­ren Leis­tun­gen aus­ge­zeich­net. Pro­jekt­lei­te­rin Mi­riam Bent von der Ge­schäfts­stelle der Stif­tung und Jörg Loh­mann, Bei­rats­mit­glied und Stif­tungs­spe­zia­list bei der Spar­kasse Lem­go, ü­ber­ga­ben den sym­bo­li­schen Spen­den­scheck ü­ber 200 Euro jetzt an Eduarda im Rah­men ih­res Mu­sik­un­ter­richts an der Mu­sik­schule Bad Sal­zu­flen.

Eduarda spielt seit fünf Jah­ren Kla­vier. Die 15-Jäh­rige in­ves­tiert viel Zeit in ihr Hob­by. "Ich übe ein bis zwei Stun­den pro Tag.", er­klärt sie im Rah­men der Preis­geldü­ber­ga­be. Mit dem Kla­vier­spiel be­gon­nen hat sie im Al­ter von zehn Jah­ren. Nach fünf Jah­ren hat sie be­reits ein ho­hes Le­vel in ih­rem Spiel er­reicht. "Nor­ma­ler­weise braucht es dazu deut­lich mehr Er­fah­rung.", stellt ihre Kla­vier­leh­re­rin Su­sanne Roth fest. Sie weiß auch, woran das liegt: "E­duarda hat sehr viel Ta­lent und übt fleißig!", er­klärt die Ho­no­rar­kraft an der Mu­sik­schule Bad Sal­zu­flen mit Stolz auf ihre Schü­le­rin. Von ih­rem Ta­lent durf­ten sich auch die bei­den Scheckü­ber­brin­ger ü­ber­zeu­gen. Ex­tra für sie gab Eduarda Osi­pova eine Kost­probe aus dem Stück, das sie ak­tu­ell ein­stu­diert. Die Aus­schnitte aus Frédéric Cho­pins Fan­tai­sie Im­promptu in cis-Moll zeig­ten, wie groß das Ta­lent von Eduarda ist. "Wir freuen uns sehr, er­neut eine ta­len­tierte und vor al­lem fleißige Schü­le­rin aus­zu­zeich­nen!", so Loh­mann. "­Die Stif­tung ‚Ohne Fleiß kein Preis‘ hat sich auf die Fah­nen ge­schrie­ben, Leis­tun­gen zu ho­no­rie­ren, denn die jun­gen Men­schen in­ves­tie­ren viel ih­rer Frei­zeit und zei­gen großes Durch­hal­te­ver­mö­gen, um er­folg­reich zu sein. Das ver­dient An­er­ken­nung!", fasst er zu­sam­men. Was Eduarda mit dem Preis­geld ma­chen wird, weiß sie zum Zeit­punkt der Scheckü­ber­gabe noch nicht ge­nau. "Ich werde mir gut ü­ber­le­gen, wie ich das Geld ver­wen­de. Viel­leicht kaufe ich mir No­ten oder be­su­che ein Kon­zer­t.", ü­ber­legt sie. Die Stif­tung "Ohne Fleiß kein Preis" möchte auch wei­ter­hin fleißige Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Bad Sal­zu­flen aus­zeich­nen. Da­mit sie diese auch fin­det, ruft die Stif­tung dazu auf, fleißige junge Men­schen für eine Aus­zeich­nung bei der Stif­tung vor­zu­schla­gen. "Da­bei sind wir nicht auf den mu­si­schen Be­reich be­schränkt. Es zählen ge­nauso so­zia­les En­ga­ge­ment, sport­li­che Leis­tun­gen, Er­folge in Wis­sens­wett­be­wer­ben und vie­les mehr.", er­läu­tert Bent. Ge­för­dert wür­den da­bei nicht nur Ein­zel­per­so­nen, son­dern auch Grup­pen, wie z.B. AGs in Schu­len oder Teams in Sport­ver­ei­nen. "Wir wün­schen Eduarda wei­ter­hin viel Er­folg und vor al­lem Spaß mit ih­rem In­stru­ment!", schließen Bent und Loh­mann und wer­den beim Ver­las­sen der Mu­sik­schule von den schö­nen Klän­gen ih­res Kla­vier­spiels be­glei­tet. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Stif­tung "Ohne Fleiß kein Preis" fin­den sich un­ter "ww­w.­stif­tung-stand­ort­si­che­rung.­de".

vom 24.01.2018 | Ausgabe-Nr. 4A

