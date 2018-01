Konzepte gesucht

Tourismuspreis Teutoburger Wald

Kreis Lip­pe. Pfif­fige Ideen si­chern lang­fris­tig den Er­folg im Un­ter­neh­men - so steht auch die Tou­ris­mus­wirt­schaft vor der Her­aus­for­de­rung, Kun­den mit neuen Kon­zep­ten oder Qua­litäts­ver­bes­se­run­gen für sich zu ge­win­nen. Um in­no­va­tive Im­pulse in der Tou­ris-mus­wirt­schaft zu prä­mie­ren, schreibt der ge­mein­same Tou­ris­mus­aus­schuss der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer (IHK) Ost­west­fa­len zu Bie­le­feld und der IHK Lippe zu Det­mold 2018 zum zwei­ten Mal den IHK-Tou­ris­mus­preis aus. Aus­ge­zeich­net wer­den sol­len außer­ge­wöhn­li­che Ide­en, die in der Tou­ris­mus-wirt­schaft be­reits rea­li­siert wor­den sind. Das Spek­trum reicht von ge­schaf­fe­nen Pro­duk­ten oder Dienst­leis­tun­gen ü­ber Mar­ke­ting­kam­pa­gnen oder Kom­mu­ni­ka­ti­onss­tra­te­gien bis hin zu An­sät­zen der Qua­litäts­si­che­rung.

Um den IHK-Tou­ris­mus­preis Teu­to­bur­ger Wald kön­nen sich Un­ter­neh­men aus der Ga­stro­no­mie, der Ho­tel­le­rie von Frei­zeit- oder Tou­ris­mus­ein­rich­tun­gen be­wer­ben oder vor­ge­schla­gen wer­den. Außer­dem kön­nen Ein­zel­per­so­nen, die sich be­son­ders um den Tou­ris­mus ver­dient ge­macht ha­ben, no­mi­niert wer­den oder sich selbst be­wer­ben. Der IHK-Tou­ris­mus­preis wird alle zwei Jahre ver­lie­hen. 2016 ge­wann die "All­er­gi­ker­freund­li­che Kom­mune Bad Sal­zu­flen" den Preis. Vom 22. Ja­nuar bis Frei­tag, 9. März, kön­nen Vor­schläge für den Preis ein­ge­reicht wer­den un­ter "tou­ris­mus-preis@­det­mol­d.ih­k.­de".

