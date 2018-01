Forstämter warnen vor Gefahren im Wald

Orkantief "Friederike" hat auch in Ostwestfalen-Lippe deutliche Spuren hinterlassen

Kreis Lippe (no­k/la). Das Or­kan­tief "Frie­de­ri­ke" hat im ge­sam­ten Raum Ost­west­fa­len-Lippe deut­li­che Spu­ren hin­ter­las­sen. MIt Spit­zen­ge­schwin­dig­kei­ten bis zu 140 Ki­lo­me­tern pro Stunde wa­ren am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag hef­tige Wind­böen ü­ber die Re­gion hin­weg­ge­zo­gen. Durch die oh­ne­hin be­reits sehr auf­ge­weich­ten Bö­den hat der Sturm zahl­rei­che Bäume ent­wur­zelt. In ei­ni­gen Wald­ge­bie­ten ähneln die Fol­gen der Hin­ter­las­sen­schaf­ten des Sturm­tiefs Ky­rill vor 10 Jah­ren. Die da­ma­li­gen Aus­wir­kun­gen sind teil­weise noch heute sicht­bar. Aus Schutz vor aku­ten Ge­fah­ren nachträg­lich ab­bre­chen­der Äste oder auch um­stür­zen­der Bäume hat das Re­gio­nal­forst­amt Ost­west­fa­len-Lippe ein Be­tre­tungs­ver­bot für alle Wäl­der in der Re­gion aus­ge­spro­chen. Da­von be­trof­fen sind auch zahl­rei­che Wan­der­wege in der Re­gion. Auch wenn die un­ein­ge­schränk­ten Sper­run­gen nicht un­be­dingt durch Hin­wei­se, Ab­sper­run­gen oder Schil­der mar­kiert und so­mit für aus­wär­tige Gäste und Tou­ris­ten nicht er­kenn­bar sind, ha­ben die Behör­den bei Mißach­tung der Sper­rung durch­aus emp­find­li­che Buß­gel­der an­ge­droht. Selbst von Spa­zier­gän­gern, Wan­de­rern oder Frei­zeit­sport­lern mög­li­cher­weise als un­ge­fähr­det ein­ge­stufte Wald­wege sind von die­ser ge­ne­rel­len Sper­rung, die zunächst bis zum 31. Ja­nuar gilt, nicht aus­ge­nom­men. Ob nach die­sem Da­tum das ge­ne­relle Be­tre­tungs­ver­bot auf­ge­ho­ben wer­den kann, weil die Forst­behörde nach Be­sich­ti­gung der Wege wie­der als un­ge­fähr­lich ein­stu­fen kann, soll ak­tu­ell durch in­ten­sive Kon­trol­len ge­klärt wer­den. Der Um­fang der Schä­den in hei­mi­schen Wäl­dern durch das hef­tige Stur­mer­eig­nis kann nach An­sicht der Forst­ex­per­ten ka­ta­stro­phale Aus­maße er­rei­chen. Da sich of­fen­sicht­lich meh­rere Zeit­ge­nos­sen vom aus­ge­spro­che­nen Ver­bot nicht an­ge­spro­chen ge­fühlt ha­ben, ap­pel­liert das Re­gio­nal­forst­amt noch­mals an alle Bür­ger, sich ver­ant­wor­tungs­voll zu ver­hal­ten und die An­ord­nung zu ak­zep­tie­ren. Die Ge­fah­ren seien für den Laien nicht im­mer und ein­deu­tig er­kenn- und nach­voll­zieh­bar, heißt es in ei­ner Pres­seer­klärung des Re­gio­nal­forst­am­tes. In vie­len Be­rei­chen be­stehe ab­so­lute Le­bens­ge­fahr durch ab­ge­bro­chene oder an­ge­scho­bene Bäu­me, durch Kro­nen­teile und Äste so­wie durch auf­ge­klappte Wur­zel­tel­ler. Das Re­gio­nal­forst­amt werde die Ge­fah­rensi­tua­tion per­ma­nent be­ob­ach­ten und je nach Ent­wick­lung und Zu­stand die Ver­bots­an­ord­nung ver­län­gern.

