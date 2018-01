Ein weiter Weg zur Gerechtigkeit

Das Megathema Bildung prägte den Neujahrsempfang der SPD in Leopoldshöhe

Leo­polds­höhe (k­d). In der 155-jäh­ri­gen Ge­schichte der So­zi­al­de­mo­kra­ti­schen Par­tei Deutsch­lands war die For­de­rung nach Bil­dung stets we­sent­lich. Kein Wun­der al­so, dass der Neu­jahrs­emp­fang der SPD in Leo­polds­höhe eben­falls dem Thema ge­wid­met war. Der An­lass ist durch­aus ak­tu­ell. Als neuer Vor­sit­zen­der des SPD-Ge­mein­de­ver­bands be­grüßte Nils Goe­deke die in der neuen Aula ver­sam­mel­ten Gäs­te.

Für Bür­ger­meis­ter Ger­hard Schem­mel ist Bil­dung ein­fach "ein Me­ga­the­ma", wie er in sei­nem Grußwort fest­stell­te. Denn der­zeit be­schäf­tigt sich der Rat in­ten­siv mit der Schul­po­li­tik. Die ge­ne­relle Frage lau­te: Wie ma­chen wir die junge Ge­ne­ra­tion fit für die Zu­kunft? Leo­polds­höhe habe be­reits Mil­lio­nen Euro für Schul­ge­bäude aus­ge­ge­ben. Die Dis­kus­sion um die Schul­ent­wick­lungs­pla­nung habe je­doch ge­zeigt, "dass noch es er­for­der­lich ist, noch wei­te­re, er­heb­li­che In­ves­ti­tio­nen vor­zu­neh­men". Dem Trend zur Di­gi­ta­li­sie­rung müsse auch im Ort Rech­nung ge­tra­gen wer­den, ar­gu­men­tierte der Bür­ger­meis­ter. "­Nicht nur in den Klas­sen­räu­men, auch für Ar­beits­ge­mein­schaf­ten und Klein­grup­pen müs­sen die not­wen­di­gen Vor­aus­set­zun­gen ge­schaf­fen wer­den", sagte Schem­mel. Die Kom­mune kann sich in Sa­chen Bil­dung auf Part­ner stüt­zen. Al­len voran die Volks­hoch­schule Lippe-West, die ei­nem ge­setz­li­chen Auf­trag nach­kommt, wie die stell­ver­tre­tende Di­rek­to­rin Dr. Pe­tra Hei­der er­läu­ter­te. Sie ging auf die zahl­rei­chen un­ter­schied­li­chen An­ge­bote zur Wei­ter­bil­dung ein und stellte das ak­tu­elle Pro­gramm­heft vor, das 720 ver­schie­dene Kurse enthält. Sie wer­den teils auch on­line durch­ge­führt. Als Dienst­leis­ter für Leo­polds­höhe or­ga­ni­siert die VHS die Of­fene Ganz­tags­grund­schule (OGS) und die Rand­stun­den­be­treu­ung so­wie Deutsch­kurse für Aus­län­der. In der Ge­meinde be­su­chen 346 Kin­der die OGS; hier sind 35 Mit­ar­bei­ter ein­ge­setzt. Am Bei­spiel sei­nes ei­ge­nen Wer­de­gangs schil­derte Prof. Dr.-Ing. Mar­tin Hoff­mann, wie sich ein ge­lun­ge­ner Bil­dungs­weg dar­stel­len kann. Ge­bo­ren und auf­ge­wach­sen in Leo­polds­höhe, be­suchte er zunächst einen Kin­der­gar­ten, dann die Grund­schule Nord, an­sch­ließend machte er sein Ab­itur in Bad Sal­zu­flen. Er stu­dierte und pro­mo­vierte in Han­no­ver. Heute lehrt er am Cam­pus Min­den der Fach­hoch­schule Bie­le­feld. Außer­dem ist er Mit­be­grün­der ei­ner Soft­ware-Fir­ma, die eben­falls in Leo­polds­höhe an­ge­sie­delt ist. Eine sol­che Kar­riere sei aber kei­nes­wegs selbst­ver­ständ­lich, sagte der Re­fe­rent. Viel­mehr sei sta­tisch er­wie­sen, dass ein Kind aus ei­ner Aka­de­mi­ker­fa­mi­lie im Ver­gleich zu ei­nem Kind aus ei­ner Fach­ar­bei­ter­fa­mi­lie eine sechs­fach so große Chance ha­be, eben­falls einen Uni­ver­sitäts­ab­schluss zu er­wer­ben. "Das ist eine Schan­de, wo wir doch im­mer den­ken, al­les sei of­fen und durch­läs­sig", sagte Prof. Hoff­mann. Er be­rich­tete frei­mütig, dass auch er zwi­schen­durch mal schlechte No­ten er­hielt. "Es ist aber gut für den Cha­rak­ter, wenn man mal durch­fäll­t", meinte er. In sol­chen Fäl­len sei es rat­sam, die Stu­die­ren­den nicht noch zu kri­ti­sie­ren, son­dern zum Durch­hal­ten zu er­mun­tern. Der Rück­halt und die Mo­ti­va­tion durch die ei­gene Fa­mi­lie seien sehr wich­tig. Aber auch hier sei zu be­ob­ach­ten, dass Stu­die­rende aus Ar­bei­ter­fa­mi­lien dann eher zum Ab­bruch des Stu­di­ums neig­ten. "­Bil­dungs­ge­rech­tig­keit ist wei­ter­hin eine große Her­aus­for­de­rung", sagte Prof. Hoff­mann.

vom 20.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3B

