Studienfahrt

Nach Israel vom 19. bis 26. Mai

Lem­go. Die Kir­chen­ge­meinde St. Jo­hann und die Stif­tung Eben-Ezer la­den zu ei­ner Fahrt nach Is­rael ein. Die Dia­ko­nisch-ge­meind­li­che Stu­di­en­fahrt fin­det vom 19. bis 26. Mai statt.

Laut Pres­se­mit­tei­lung wird die Rei­se­gruppe in den ers­ten vier Ta­gen in Je­ru­sa­lem im Lu­the­ri­schen Gä­stehaus un­ter­ge­bracht sein. Von die­sem zen­tral in der Alt­stadt ge­le­ge­nen Haus kann man fußläu­fig be­deu­tende bib­lisch-his­to­ri­sche Stät­ten er­rei­chen. Be­sucht wer­den soll min­des­tens eine dia­ko­ni­sche Ein­rich­tung. Auch eine Fahrt nach Beth­le­hem steht auf dem Pro­gramm. Im Rei­se­ver­lauf geht es ü­ber Ma­sada und das Tote Meer nach Ga­liläa. Von dem Ho­tel Prima Ga­lil in Ti­be­rias aus wer­den in den fol­gen­den Ta­gen Ex­kur­sio­nen nach Ka­far­naum oder an die Jor­dan­quel­len an­ge­bo­ten. Die Lei­tung ha­ben Pas­tor Dr. Bar­tolt Haase (er­reich­bar un­ter der Te­le­fon­num­mer 05261- 215200) und Pfar­rer Win­fried Ost­meier (er­reich­bar un­ter der Te­le­fon­num­mer 05261-77315). Eine In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung fin­det im Fe­bruar/März statt. Näher In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen ge­hen bis 31. Ja­nuar an Helvi Rhode un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231)976742 oder an "­bil­dung@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

vom 20.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3B

