Schüler werden You-Tube-Profis

ZFilmprojekt in der Realschule Lage

Kreis Lip­pe. "Wie löse ich eine Ma­the­auf­ga­be? Wie re­pa­riere ich mein Fahr­rad? Was sind die ak­tu­el­len Schmink-Trends oder wie be­komme ich po­li­ti­sche Ent­schei­dun­gen rich­tig er­klär­t?" Es gibt kaum einen Le­bens­be­reich in dem sich Ju­gend­li­che nicht ü­ber You­Tube in­for­mie­ren. Jetzt hat­ten 14 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Re­al­schule Lage die Ge­le­gen­heit, selbst ein pro­fes­sio­nel­les You­Tube-Vi­deo zu dre­hen. Mit­ar­bei­ter der Rap­school NRW ka­men mit viel Tech­nik in die Schule und star­te­ten mit den Schü­le­rin­nen und Schü­lern das Film­pro­jekt "­Meine Schule bei You­Tu­be". Zwi­schen Ka­me­ras, Mi­kro­fo­nen, Misch­pult und Com­pu­tern wurde ge­dreht, ge­schnit­ten und ver­tont. Den letz­ten Schliff be­kam das Vi­deo dann in den Road to Fame Stu­dios in La­ge. Stolz prä­sen­tier­ten die neuen You­Tube-Pro­fis das Er­geb­nis am "­Tag der of­fe­nen Tür" ei­nem größe­ren Pu­bli­kum.

"­Die teil­neh­men­den Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Re­al­schule Lage wa­ren sehr mo­ti­viert, krea­tiv und gleich bei der Sa­che. Wir Do­zen­ten konn­ten Po­ten­ziale we­cken, die in den Ju­gend­li­chen ste­cken, und wir kön­nen uns gut vor­stel­len, dass ei­nige von ih­nen Spaß an ei­nem Ar­beits­platz in der Me­dien­bran­che hät­ten", teilte Da­niel Schnei­der, Lei­ter des Künst­ler­ver­bund Rap­school NRW, mit. "­Ge­mein­sam konn­ten wir aus ei­ner rie­si­gen Menge an gu­tem Film­ma­te­rial und Ton­ma­te­rial aus­wählen, um das end­gül­tige Vi­deo er­stel­len zu kön­nen. Dass die Er­stel­lung ei­nes qua­li­ta­ti­ven Vi­deos auch viel Ar­beit be­deu­tet, ha­ben die Ju­gend­li­chen eben­falls ver­stan­den. Das ent­stan­dene Vi­deo ist der ver­diente Lohn, auf den alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer stolz sein kön­nen! Mit un­se­rer Rap­school NRW sind wir schon län­gere Zeit in Schu­len un­ter­wegs und bie­ten Pro­jekte wie mit der Re­al­schule Lage an. Die Er­geb­nisse zei­gen uns, dass wir da­mit die jun­gen Men­schen er­rei­chen und außer­halb des ,nor­ma­len Un­ter­richts‘ Kom­pe­ten­zen wie das pro­duk­tiv-krea­tive Ar­bei­ten mit Me­dien und den Um­gang mit Tech­nik stei­gern. Me­dien sind in der Le­bens­welt der heu­ti­gen Ju­gend­li­chen mehr als je­mals zu­vor ver­tre­ten. Wir we­cken mit un­se­rer Ar­beit Po­ten­zia­le, die in vie­len Ju­gend­li­chen ste­cken." "Ein tol­les Er­geb­nis!", fin­det Tho­mas Mahl­mann vom zdi-Zen­trum Lip­pe.­MINT. "Wir ha­ben das Pro­jekt gerne fi­nan­zi­ell ge­för­dert. Durch das Thema You­Tube brin­gen wir die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ganz nah an die Tech­nik. Denn hin­ter der hier ge­nutz­ten Pro­fi­tech­nik ver­ber­gen sich sehr viele MINT-Be­rufe und -Stu­diengän­ge. Wir möch­ten, dass sich mög­lichst viele Ju­gend­li­che dafür be­geis­tern und möch­ten mo­ti­vie­ren einen MINT-Be­ruf zu er­ler­nen oder ein MINT-Stu­dium zu be­gin­nen. Hier lie­gen ge­rade für Re­al­schü­ler und Re­al­schü­le­rin­nen gute Mög­lich­kei­ten bei uns in Lip­pe." Jür­gen Fran­ke, Schul­lei­ter der Re­al­schule La­ge, er­gänzt: "Wir möch­ten mit außer­schu­li­schen An­ge­bo­ten un­ser MINT-Pro­fil noch wei­ter schär­fen. Ne­ben un­se­ren An­ge­bo­ten wie die MINT-AG und das Ex­pe­ri­MIN­Ta­rium bie­ten wir mit un­se­ren gut aus­ge­stat­te­ten Fachräu­men eine her­vor­ra­gende Ler­num­ge­bung für MINT in­ter­es­sierte Schü­le­rin­nen und Schü­ler. Das Pro­jekt ,Meine Schule bei You­Tu­be‘ ist eine ge­lun­gene Zu­sam­men­ar­beit mit ex­ter­nen Part­nern. Ge­rade im MINT-Be­reich se­hen wir da noch Ent­wick­lungs­po­ten­tial für eine mo­derne Re­al­schu­le, zum Bei­spiel in der Ko­ope­ra­tion mit lo­ka­len Un­ter­neh­men." Das Pro­jekt "­Meine Schule bei You­Tu­be" wurde mit Mit­teln der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit und dem Mi­nis­te­rium für In­no­va­tion, Wis­sen­schaft und For­schung des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len ge­för­dert.

vom 20.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3B

