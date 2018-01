Artenschutz beginnt vor Ort

Volles Haus bei der 1. Lippischen Artenschutzkonferenz

Kreis Lip­pe. Wie ge­lingt es, das Ar­tenster­ben auf­zu­hal­ten und wie kön­nen die un­ter­schied­li­chen In­ter­es­sen von Kom­mu­nen, der Wirt­schaft und der Land- und Forst­wirt­schaft mit dem Na­tur­schutz ver­ein­bart wer­den? Diese und an­dere Fra­gen wur­den von Ver­tre­tern von Na­tur­schutz-, Land­wirt­schafts­ver­bän­den und den Kom­mu­nen auf der ers­ten lip­pi­schen Ar­ten­schutz­kon­fe­renz im Kreis­haus dis­ku­tiert. Ar­ten­schutz be­ginnt nicht auf in­ter­na­tio­na­len Kon­fe­ren­zen, son­dern vor der ei­ge­nen Haustür, darin wa­ren sich die Teil­neh­mer der Ver­an­stal­tung ei­nig, zu der Land­rat Dr. Axel Leh­mann ein­ge­la­den hat­te. "Wir kön­nen nicht dar­auf war­ten, dass der Schutz der be­droh­ten Tier-und Pflan­zen­welt von oben ver­ord­net wird, wir müs­sen selbst han­deln. Mit der Kon­fe­renz wol­len wir ge­mein­sam ein neues Ka­pi­tel im lip­pi­schen Na­tur-und Ar­ten­schutz auf­schla­gen", so Leh­mann.

Denn dies ist drin­gend er­for­der­lich: Trotz ei­ni­ger Er­fol­ge, wie zum Bei­spiel beim Uhu, ist der Rück­gang vie­ler hei­mi­scher Ar­ten dra­ma­tisch. Die Rin­gel­nat­ter und die Ge­burts­hel­fer­kröte ster­ben bei­spiels­weise aus in Lip­pe, ebenso sind 80% al­ler Schmet­ter­linge ge­fähr­det. Selbst Al­ler­weltar­ten wie Ler­che und Feld­s­per­ling neh­men dra­ma­tisch ab. Um die­ser Ent­wick­lung ge­mein­sam et­was ent­ge­gen­set­zen zu kön­nen, ka­men auf der zweitä­gi­gen Kon­fe­renz die ver­schie­dens­ten Ak­teure mit­ein­an­der ins Ge­spräch; die Ak­ti­vitäten des amt­li­chen und eh­ren­amt­li­chen Na­tur­schut­zes, der Land-und Forst­wirt­schaft so­wie der Kom­mu­nen im Kreis­ge­biet wur­den vor­ge­stellt, dis­ku­tiert und ge­mein­sam wei­ter­ent­wi­ckelt. Ziel ist die Er­ar­bei­tung ei­ner lip­pi­schen Biodi­ver­sitäts-stra­te­gie. Diese soll dazu bei­tra­gen, auf lo­ka­ler Ebene eine nach­hal­tige Trend­wende im Ar­ten­schutz ein­zuläu­ten und ist da­her auch Be­stand­teil des Zu­kunfts­kon­zepts Lippe 2025. "­Bei der Biodi­ver­sitätss­tra­te­gie ist uns wich­tig, ge­mein­sam ein Kon­zept zu er­stel­len, denn nur was ge­mein­sam er­ar­bei­tet wur­de, wird dann auch von al­len Be­tei­lig­ten ge­mein­sam um­ge­setz­t", ist sich Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­tung Um­welt beim Kreis Lip­pe, si­cher. Dass das Thema Ar­ten­schutz auf ein brei­tes In­ter­esse in Lippe stößt, zeigte auch die hohe Teil­nah­me: "Wir konn­ten an den bei­den Ta­gen mehr als 500 Men­schen be­grüßen, das zeigt, dass wir hier ab­so­lut einen Nerv ge­trof­fen ha­ben", freut sich Or­ga­ni­sa­tor Jür­gen Brauns­dorf. Nach der Kon­fe­renz geht es nun in die Ar­beits­pha­se: es wird ein Ar­beits­gre­mium ge­bil­det, an dem z.B. auch Ver­tre­ter der Wirt­schaft, Fi­sche­rei und Jagd und Im­ke­rei be­tei­ligt wer­den sol­len. Die lip­pi­sche Biodi­ver­sitätss­tra­te­gie soll noch in die­sem Jahr vom Kreis­tag be­schlos­sen wer­den.

vom 20.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3B

