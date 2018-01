Begeisterung für "Ur.Land"

Einzigartiges Projekt zur Stärkung des Tourismus in Lippe

Kreis Lip­pe. Mit ei­nem ebenso ein­zig­ar­ti­gen wie ehr­gei­zi­gen Tou­ris­mus-Pro­jekt für Lippe star­tet die große Ko­ali­tion im Kreis­tag in das neue Jahr. In Oer­ling­hau­sen und Um­ge­bung soll aus der Ver­schmel­zung von Ar­chäo­lo­gi­schem Frei­licht­mu­se­um, Na­tur­schutz­großpro­jekt Senne und neuem Kli­ma­turm das ""Ur.­Lan­d" als deutsch­land­weit ein­ma­lige Er­leb­nis- und Mu­se­ums­welt zur Wech­sel­wir­kung von Kli­ma­ge­schich­te, Land­schaft und mensch­li­cher Ent­wick­lung ent­ste­hen. Im ge­mein­sa­men An­trag be­auf­tra­gen die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den An­dreas Kas­per (C­DU) und Hen­ning Wel­slau (SPD) den Land­rat Dr. Axel Leh­mann, die er­for­der­li­chen Schritte zur Um­set­zung ein­zu­lei­ten und "Ur.­Lan­d" als lip­pi­sches Leucht­turm­pro­jekt in den Pro­zess des mil­lio­nen­schwe­ren NRW-Struk­tur­för­der­pro­gramms RE­GIO­NALE 2022 ein­zu­brin­gen.

Auf in­no­va­tive Weise sol­len im "Ur.­Lan­d" le­ben­dige Ar­chäo­lo­gie, Na­tur­er­leb­nis und mu­seale Bil­dungs­an­ge­bote mit der Kern­kom­pe­tenz Wan­dern kom­bi­niert wer­den und so einen star­ken Wett­be­werbs­vor­teil lie­fern, der zu nach­hal­tig stei­gen­den Be­su­cher­zah­len führt. "­Der Tou­ris­mus ist ei­ner der wich­tigs­ten Wirt­schafts­fak­to­ren un­se­rer Re­gion. Um seine Wert­schöp­fung spür­bar zu stär­ken, müs­sen wir das Image Lip­pes als viel­sei­tige Frei­zeit­reg ion för­dern und klare Al­lein­stel­lungs­merk­male schaf­fen. "Ur.­Lan­d" lie­fert dazu eine sen­sa­tio­nelle Chan­ce", for­mu­liert CDU-Chef An­dreas Kas­per seine Ziel­rich­tung. Er freue sich da­her, sagt der Christ­de­mo­krat, dass er die SPD-Frak­tion für die "Ur.­Lan­d"-Idee der CDU habe be­geis­tern kön­nen und dem Pro­jekt so von Be­ginn an eine breite Rü­cken­de­ckung aus der Po­li­tik si­cher sei. SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Hen­ning Wel­slau lobt die Ein­zig­ar­tig­keit des Vor­ha­bens: "In länd­li­chen Räu­men ist für die SPD der Tou­ris­mus ein zen­tra­les Zu­kunfts­the­ma. In Deutsch­land gibt es bis­lang kei­ner­lei In­for­ma­ti­ons­an­ge­bote zu den Wech­sel­wir­kun­gen von Men­sch, Na­tur, Land­schaft und Klima - we­der in der his­to­ri­schen Be­trach­tung noch ak­tu­ell. Hier am Stand­ort sol­len die Zu­sam­men­hänge für die Be­su­cher in der Na­tur er­leb­bar und er­fahr­bar ge­macht wer­den." Im Zu­sam­men­wir­ken der drei Bau­steine Frei­licht­mu­se­um, Na­tur­schutz­großpro­jekt und Kli­ma­turm seien dafür op­ti­male Vor­aus­set­zun­gen ge­ge­ben.

vom 20.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3B

