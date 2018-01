Berghahn geht in Ruhestand

Abteilungsdirektorin Anke Recklies neue Vizepräsidentin

Kreis Lip­pe/­Det­mold. An­fang März wird es einen Wech­sel in der Lei­tung der Det­mol­der Be­zirks­re­gie­rung an der Seite von Re­gie­rungs­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl ge­ben. Re­gie­rungs­vi­ze­prä­si­dent Ger­not Berg­hahn wird Ende Fe­bruar in den Ru­he­stand ge­hen. Seine Nach­fol­ge­rin wird Ab­tei­lungs­di­rek­to­rin Anke Reck­lies.

Das Mi­nis­te­rium des In­nern NRW hatte Anke Reck­lies für das Amt vor­ge­schla­gen. Das Lan­des­ka­bi­nett NRW hat die­sem Vor­schlag am Diens­tag zu­ge­stimmt. Anke Reck­lies wird ihr neues Amt am 1. März 2018 an­tre­ten. Die 54-Jäh­rige lei­tet seit 2011 die Ab­tei­lung Re­gio­nale Ent­wick­lung, Kom­mu­nal­auf­sicht und Wirt­schaft der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold. Zu­vor war sie zehn Jahre lang Per­so­nal­che­fin der Det­mol­der Behör­de. Von 1998 bis 2002 ver­ant­wor­tete sie die Ar­beit der Ge­schäfts­stelle des da­ma­li­gen Be­zirks­pla­nungs­ra­tes des Det­mol­der Re­gie­rungs­prä­si­di­ums. Anke Reck­lies hat in Müns­ter Rechts­wis­sen­schaf­ten stu­diert und ist seit 1991 bei der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold tätig. "Ich freue mich, dass Anke Reck­lies, die ich viele Jahre als sehr kom­pe­tente Führungs­kraft kenne und schät­ze, mich künf­tig in der Lei­tung un­se­rer Behörde tat­kräf­tig un­ter­stüt­zen wird", sagt Re­gie­rungs­­prä­si­den­tin Ma­ri­anne Tho­mann-Stahl. Die künf­tige Re­gie­rungs­vi­ze­prä­si­den­tin ist ge­bür­tige Ost­west­fä­lin und da­mit in der Re­gion gut ver­netzt. "Ich freue mich auf mein neues Amt. Ich bin lei­den­schaft­li­che "OW­Le­rin" und ar­beite mit den tol­len Mit­ar­bei­tern un­se­rer Behörde sehr gerne dar­an, un­sere Re­gion wei­ter gut zu ge­stal­ten", so Anke Reck­lies.

