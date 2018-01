"Friederike" sorgt für Dauereinsatz

Leistellen registrierten am Donnerstag 1.231 Einsätze

Kreis Lippe (no­k). Sturm­tief "Frie­de­ri­ke" hat den Ein­satz­kräf­ten in Lippe viele Ein­satz­stun­den be­schert. Mit hef­ti­gen Böen (Spit­zen­ge­schwin­dig­kei­ten bis zu 130 Ki­lo­me­tern pro Stun­de) ist der Or­kan am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag ü­ber die Re­gion hin­weg ge­stürmt und da­bei zahl­rei­che Dächer be­schä­digt, Bäume ent­wur­zelt, Äste ab­ge­bro­chen, Ge­genstände um­her ge­wir­belt, für zahl­rei­che Straßen­sper­ren und Aus­fälle im öf­fent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr und Fern­ver­kehr bei der Deut­schen Bahn ge­sorgt. Für die vie­len Ein­satz­kräfte der Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren be­deu­te­ten die Fol­gen des Sturms Dau­erstress. Ins­ge­samt wur­den von den 16 Feu­er­weh­ren im Kreis ü­ber 870 Einsätze be­wäl­tigt. Von Äs­ten auf Geh­we­gen, um­her­flie­gen­den Dach­zie­geln bis hin zu Bäume auf Fahr­bah­nen reichte das Ein­satz­spek­trum. Da­bei setz­ten sich die Hel­fer zu­min­dest in den ers­ten Ein­satz­stun­den ei­nem ho­hen Ri­siko aus, denn um­her­flie­gende Ge­genstände hät­ten durch­aus auch die im Ein­satz be­find­li­chen Feu­er­wehr­leute und Po­li­zei­be­am­ten tref­fen kön­nen. I Ge­gen­satz zu an­de­ren Land­krei­sen und Städ­ten in Nord­rhein-West­fa­len ver­zeich­ne­ten die Hel­fer in Lippe glück­li­cher­weise nur leichte Bles­su­ren.

Eine schwer ver­letzte Per­son for­derte ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem Baum auf auf einen PKW stürz­te. Die Per­son musste von der Feu­er­wehr ge­bor­gen und vom Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum ver­bracht wer­den. Ins­ge­samt zählte die Feu­er­schutz- und Ret­tungs­lei­t­stelle des Krei­ses Lippe am Don­ners­tag 1.231 Einsät­ze. Dies ist etwa die sie­ben­fa­che Fre­quenz ge­genü­ber "nor­ma­len" Ta­gen, an de­nen die Dis­po­nen­ten der Leit­stelle durch­schnitt­lich 175 Einsätze be­ar­bei­ten. Um mög­lichst schnelle Hilfe zu ge­währ­leis­ten, wa­ren alle 12 Ab­fra­ge­plätze der Leit­stelle be­setzt. Im nor­ma­len Ta­ges­dienst sind es vier Ein­satz­leit­plät­ze. Nicht nur die Feu­er­weh­ren wa­ren mit fast 1.000 Ein­satz­kräf­ten auf Lip­pes Straßen und We­gen un­ter­wegs, auch der lip­pi­sche Ret­tungs­dienst wurde durch ein ho­hes Ein­satz­auf­kom­men stark be­las­tet. Um den haupt­amt­li­chen Ret­tungs­dienst zu un­ter­stüt­zen, wurde der so­ge­nannte PTZ-10 (Pa­ti­en­ten­trans­port­zug) aus dem Ret­tungs­dien­st­eh­ren­amt alar­miert. Vier Kran­ken­trans­port­wa­gen (KTW) und vier Ret­tungs­trans­port­wa­gen (RTW) ver­stärk­ten den Ret­tungs­dienst. Auch die lip­pi­sche Po­li­zei war mit al­len zur Ver­fü­gung ste­hen­den Kräf­ten im Ein­satz, um die Feu­er­weh­ren bei Straßen­sper­run­gen zu un­ter­stüt­zen. In ei­ni­gen Or­ten wa­ren die Hel­fer bis in die tiefe Nacht im Ein­satz und auch in den nächs­ten Ta­gen dürf­ten wei­tere Einsätze mit Auf­räum­ar­bei­ten fol­gen. Ge­fähr­lich bleibt die Lage wei­ter­hin in den Wald­ge­bie­ten. Auch in be­ru­hig­ter Wet­ter­lage muss in den nächs­ten Ta­gen im­mer noch mit Ast­bruch ge­rech­net wer­den. Des­halb sind ei­nige Wald­wege auch wei­ter­hin ge­sperrt. Wald­be­sit­zer und Behör­den mah­nen in je­den Fall zu ab­so­lu­ten Vor­sicht. Hoch­kon­junk­tur dürf­ten in den nächs­ten Ta­gen auch Dach­de­cker und die Ver­si­che­rer ha­ben, denn an vie­len Häu­sern, Ga­ra­gen, Geräte­schup­pen und Grund­stü­cken hat Frie­de­rike ihre Vi­si­ten­karte hin­ter­las­sen.

vom 20.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3B

