Vordenker und Ideengeber

Verdienstkreuz für Herbert Dahle für ehemaligen Barntruper Bürgermeister

Kreis Lip­pe. Durch sein lang­jäh­ri­ges En­ga­ge­ment, vor al­lem für die Be­lange des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes, hat Her­bert Dahle an­er­ken­nens­werte Ver­dienste er­wor­ben. Im Rah­men ei­ner Fei­er­stunde nahm der ehe­ma­lige Barn­tru­per Bür­ger­meis­ter des­halb jetzt das Ver­dienst­kreuz am Bande des Ver­dienstor­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land aus den Hän­den von Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann ent­ge­gen. "­Sie sind Vor­den­ker, Ide­en­ge­ber und Pro­jekt­ent­wick­ler des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes in Lip­pe. Für Ihre außer­or­dent­li­che Ein­satz­be­reit­schaft be­danke ich mich ganz herz­lich", be­tonte Leh­mann in sei­ner Lau­da­tio. Von 1987 bis Ende 2016 war Her­bert Dahle Vor­sit­zen­der des DRK-Orts­ver­eins Barn­trup. Sehr en­ga­giert hat er die Zu­sam­men­führung der bei­den DRK-Orts­ver­eine Barn­trup und Al­ver­dis­sen be­glei­tet. 1994 wurde er zum Vor­sit­zen­den des da­ma­li­gen DRK-Kreis­ver­ban­des Lemgo ge­wählt. Nach der von ihm maß­geb­lich mit­ge­stal­te­ten Fu­sion mit dem frühe­ren Kreis­ver­band Det­mold wurde Dahle im Jahr 2001 zum Prä­si­den­ten des neu­ge­grün­de­ten "DRK-Kreis­ver­ban­des Lippe e.V." er­nannt. Der Kreis­ver­band be­treut 25 Orts­ver­eine mit ca. 12.000 Mit­glie­dern. Als Prä­si­dent ist er un­ter an­de­rem für die Or­ga­ni­sa­tion der ver­schie­de­nen Ab­tei­lun­gen, die Koor-di­nie­rung der Einsätze der Mit­ar­bei­ter im Ju­gend­be­reich so­wie bei Blut­spende- und Hilfs­ak­tio­nen zu­stän­dig. Hinzu kom­men die Öf­fent­lich­keits­ar­beit und die da­mit ver­bun­de­nen Ter­mine der Orts­ver­ei­ne. Die ste­tige Wei­ter­ent­wick­lung und Stär­kung der Leis­tungs­fähig­keit des DRK in Lippe liegt Her­bert Dahle be­son­ders am Her­zen. Sei­nem un­er­müd­li­chen Ein­satz und sei­ner Ziel­stre­big­keit ist es zu ver­dan­ken, dass viele Pro­jekte auf Krei­sebene um­ge­setzt wer­den konn­ten. Seine Be­ru­fung in der Fin­dungs­kom­mis­sion des DRK-Lan­des-ver­ban­des für die Be­set­zung der Stelle des Lan­des­vor­sit­zen­den zeigt, dass seine Ar­beit auch auf Lan­des­ebene sehr ge­schätzt wird. Wei­ter­hin war Dahle von 2005 bis 2007 im Vor­stand des Ge­mein­de­un­fall­ver­si­che­rungs­ver­bands West­fa­len-Lippe so­wie an­sch­ließend bis 2014 bei der Rechts­nach­fol­ge­rin – der Un­fall­kas­sen Nord­rhein-West­fa­len – ak­tiv. Während die­ser Zeit war er al­ter­nie­ren­der Vor­sit­zen­der des Aus­schus­ses "­Re­ha­bi­li­ta­tion und Ent­schä­di­gung" und gehörte von 2006 bis 2012 dem Fi­nanzaus­schuss an. Zu­dem ver­trat er die Un­fall­kasse NRW im Vor­stand des "­Be­rufs­ge­nos­sen­schaft­li­chen ar­beits­me­di­zi­ni­schen Diens­tes e.V.". Er war an der Vor-be­rei­tung vie­ler wich­ti­ger und weg­wei­sen­der Ent­schei­dun­gen be­tei­ligt und brachte sich stets mit großer Ziel­stre­big­keit in die kon­struk­ti­ven Dis­kus­sio­nen ein. Her­bert Dahle wurde 2015 mit dem DRK-Eh­ren­zei­chen, der höchs­ten Aus­zeich­nung auf Ver­band­sebe­ne, aus­ge­zeich­net.

vom 17.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3A

Drucken | Versenden