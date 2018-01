Künftige Zusammenarbeit ausgelotet

Parlamentarischer Staatssekretär informierte sich beim Landesverband Lippe

Kreis Lip­pe/Lem­go. Der Lan­des­ver­band Lippe als För­de­rer der Kul­tur in Lippe und seine Kul­turein­rich­tun­gen wa­ren Ge­gen­stand ei­nes Be­suchs des Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kretärs Klaus Kai­ser (NRW-Mi­nis­te­rium für Kul­tur und Wis­sen­schaft). In Be­glei­tung von Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann und ih­rem All­ge­mei­nen Ver­tre­ter Arne Brand er­kun­dete Klaus Kai­ser das Schloss Brake als Ver­wal­tungs­sitz des Lan­des­ver­ban­des, das We­ser­re­naissance-Mu­se­um, die Lip­pi­sche Lan­des­bi­blio­thek/­Theo­lo­gi­sche Bi­blio­thek und Me­dio­thek Det­mold, das Lan­des­thea­ter Det­mold so­wie das Lip­pi­sche Lan­des­mu­seum Det­mold.

"­Klaus Kai­ser hat sich viel Zeit ge­nom­men, um den Lan­des­ver­band Lippe als ein­zig­ar­tige Kör­per­schaft und seine Kul­turein­rich­tun­gen ge­nauer ken­nen­zu­ler­nen. Ü­ber sein großes In­ter­esse ha­ben wir uns sehr ge­freut", sagte Peit­h­mann. "­Der Lan­des­ver­band Lippe wurde und wird vom NRW-Kul­tur­mi­nis­te­rium viel­fäl­tig un­ter­stützt, nicht nur in Form von För­der­gel­dern, son­dern auch durch fach­lich äußerst wert­volle Be­ra­tung. Uns war es wich­tig, den Kon­takt zum neuen NRW-Mi­nis­te­rium für Kul­tur und Wis­sen­schaft neu zu knüp­fen und aus­zu­bauen und im Ge­spräch mit Klaus Kai­ser mög­li­che An­knüp­fungs­punkte für die künf­tige Zu­sam­men­ar­beit aus­zu­lo­ten." Schwer­punkte könn­ten da­bei die The­men Kul­tu­relle Bil­dung, Di­gi­ta­li­sie­rung und die wei­tere Pro­fi­lie­rung der Kul­turein­rich­tun­gen des Lan­des­ver­ban­des Lippe als außer­schu­li­sche Lern­orte sein. Bei ei­nem Rund­gang durch das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake konnte sich Klaus Kai­ser ein Bild vom um­ge­bau­ten und im April 2017 neu eröff­ne­ten Mu­seum ma­chen; die Bau­maß­nah­men wur­den vom NRW­Kul­tur­mi­nis­te­rium mit 300.000 Euro ge­för­dert. Kai­ser zeigte sich vom Um­bau und vom neuen Kon­zept für die Prä­sen­ta­tion der Dau­er­aus­stel­lung sehr be­ein­druckt. In der Lip­pi­schen Lan­des­bi­blio­thek/­Theo­lo­gi­schen Bi­blio­thek und Me­dio­thek Det­mold konnte Klaus Kai­ser un­ter an­de­rem den Ma­ga­zin­neu­bau in Au­gen­schein neh­men, der mit För­der­gel­dern des NRW-Kul­tur­mi­nis­te­ri­ums in Höhe von 2 Mil­lio­nen Euro er­baut und 2013 ein­ge­weiht wor­den war. Zu­dem in­for­mierte er sich aus­führ­lich ü­ber die ak­tu­el­len Bi­blio­thek­spro­jekte zur Di­gi­ta­li­sie­rung und war er­freut zu hören, dass die durch die Zu­sam­men­ar­beit mit der Hoch­schule für Mu­sik ge­won­nene Ef­fi­zi­enz zur Ver­bes­se­rung des Be­su­cher­ser­vices ge­nutzt wur­de. Im Lan­des­thea­ter Det­mold er­läu­ter­ten Peit­h­mann und Brand die in na­her Zu­kunft an­ste­hen­den Maß­nah­men für den Bau­un­ter­halt die­ses für die Kul­tur in Lip­pe, aber auch für das Stadt­bild Det­molds so wich­ti­gen Ge­bäu­des. Der Lan­des­ver­band Lippe leis­tet den Bau­un­ter­halt als Ei­gentü­mer des Thea­ter­baus – zu­sätz­lich zu sei­nem En­ga­ge­ment als Ge­sell­schaf­ter in der Thea­ter-gGmbH. Kai­ser lobte das hohe künst­le­ri­sche Ni­veau, das das Lan­des­thea­ter bie­te, und die Band­breite als Drei-Spar­ten-Hau­ses. Das Lip­pi­sche Lan­des­mu­seum Det­mold bil­dete den Ab­schluss ei­nes er­eig­nis­rei­chen Nach­mit­tags. Hier be­rich­te­ten Peit­h­mann und Brand un­ter an­de­rem ü­ber den ak­tu­el­len Sta­tus des Mu­se­ums und die er­for­der­li­chen Maß­nah­men zum Er­halt der Bau­sub­stanz. Sie ho­ben be­son­ders die rei­chen Samm­lungs­bestände her­vor, die das Lip­pi­sche Lan­des­mu­seum auf­grund ih­rer Struk­tur in Nord­rhein-West­fa­len ein­zig­ar­tig ma­chen.

vom 17.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3A

