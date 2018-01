Doppelter Rücktritt

Geschäftsführer und Vorsitzende

Kreis Lippe (la). Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Kers­tin Vie­r­egge ist nicht mehr Kreis­vor­sit­zende der CDU. Nach ei­nem be­kannt ge­wor­de­nen, um­fang­rei­chen Dos­sier des ehe­ma­li­gen Kreis­ge­schäfts­füh­rers Lenn­art Hil­de­brand, der nach un­ü­ber­brück­ba­ren Mei­nungs­ver­schie­den­hei­ten mit der Kreis­vor­sit­zen­den von sei­nem Pos­ten zurück­ge­tre­ten war, zog nun auch Vie­r­egge ihre Kon­se­quen­zen und er­klärte eben­falls ih­ren Rück­tritt

Am Wo­chen­ende be­schäf­tigte sich der Kreis­vor­stand der lip­pi­schen CDU mit un­er­freu­li­chen Si­tua­tion. "­Der Kreis­vor­stand hat sich am ver­gan­ge­nen Sams­tag sehr in­ten­siv mit den Me­di­en­ver­öf­fent­li­chun­gen be­zo­gen auf ein Dos­sier des ehe­ma­li­gen Kreis­ge­schäfts­füh­rers be­schäf­tigt. Die CDU Lippe wird in sehr en­ger Ab­stim­mung mit der CDU Lan­des­par­tei einen Wirt­schaftsprü­fer be­auf­tra­gen, um die Sach­ver­halte des Dos­siers auf Ba­sis ei­ner Ein­zel­be­leg­prü­fung zu un­ter­su­chen", heißt es in er schrift­li­chen Er­klärung. Die CDU Lan­des­par­tei wird ih­rer­seits eine Prü­fung der CDU Lippe durch die Bun­de­s­par­tei in­iti­ie­ren. Bis zur Vor­lage der Prü­fungs­be­richte sieht sich die CDU Lippe außer­stan­de, zu den In­hal­ten des Dos­siers Stel­lung zu be­zie­hen. Nach Vor­lage der Prü­f­er­geb­nisse wird der CDU Kreis­vor­stand die Be­richte be­ra­ten und die mög­li­cher­weise ent­hal­ten­den Hand­lungs­emp­feh­lun­gen um­set­zen.

vom 17.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3A

