"Deinfm" ab sofort an jeden Abend bei Radio Lippe

K reis Lip­pe. "­Dein Le­ben, deine Mu­si­k" heißt es bei Ra­dio Lippe ab so­fort je­den Abend. Der Lo­kal­sen­der wei­tet die Sen­dung sei­ner jun­gen Marke aus und ü­ber­trägt künf­tig nicht mehr nur am Wo­chen­en­de, son­dern je­den Abend ab 21 Uhr deinfm. Ra­dio Lippe-Chef­re­dak­teur Mar­kus Knob­lich freut sich ü­ber - und auf - noch mehr jun­ges Ra­dio: "Auch 2018 ist Ra­dio ex­trem wich­tig als In­for­ma­ti­ons­quelle bei jun­gen Leu­ten, aber natür­lich auch we­gen der Mu­sik. Mit mehr Ra­dio Lippe "­deinf­m" wer­den wir abends jün­ger und fri­scher."

Dazu lie­fert die Re­dak­tion jetzt auch in der Schiene 21 bis 0 Uhr im­mer um halb lo­kale und re­gio­nale Nach­rich­ten-Schlag­zei­len so­wie lo­kale und OWL-weite Wet­ter- und Ver­kehrs­mel­dun­gen zur vol­len Stunde und um halb. In den ver­gan­ge­nen Wo­chen be­rei­tete sich die "­deinf­m"-Re­dak­tion in­ten­siv auf die täg­li­chen Sen­de­stun­den vor. So schu­fen die Re­dak­teure zu­sam­men mit der tech­ni­schen Ab­tei­lung die Vor­aus­set­zun­gen dafür, dass zum Bei­spiel die neue Mu­sik und die ́S­ho­wo­pe­ner` im Com­pu­ter im Stu­dio pas­send be­reit­ste­hen. Außer­dem schul­ten spe­zi­elle Mo­de­ra­ti­ons­trai­ner die so­ge­nann­ten "Host­s" (Gast­ge­ber der Sen­dun­gen) vor­her. Das deinfm-Team be­steht aus 12 Mo­de­ra­to­ren und Re­por­tern aus ganz OWL, die meis­ten sind An­fang 20, viele stu­die­ren und nut­zen den jun­gen Sen­der als Ne­ben­job. "­Die Re­dak­tion setzt beim Kon­takt mit ih­ren Hö­rern nicht nur auf die Live-Sen­dung", be­tont deinfm-Pro­jekt­lei­ter Cars­ten Schoß­mei­er. "Wir nut­zen alle so­zia­len Netz­wer­ke, um den Kon­takt mit un­se­ren Hö­rern stän­dig aus­zu­wei­ten und um mit star­ken Ak­tio­nen auf uns auf­merk­sam zu ma­chen, was uns be­son­ders gut ge­lun­gen ist." Vor al­lem die jüngste "­dein Team"-Ak­tion ent­wi­ckelte sich zum Voll­tref­fer in der Ziel­gruppe der 14- bis 29-Jäh­ri­gen in ganz Ost­west­fa­len. 180 Mann­schaf­ten mach­ten mit. Im­mer er­folg­rei­cher lau­fen bei deinfm auch die Ver­lo­sun­gen für Kon­zer­te, die stän­dig ein fes­ter Be­stand­teil des jun­gen Pro­gramms sind. Al­lein nach ei­nem Ge­winn­spiel für Kar­ten für das "­The Voice of Ger­ma­ny"-Live-Kon­zert Ende De­zem­ber in Bie­le­feld wuchs die Zahl der Likes im So­cial Me­dia Be­reich sprung­haft um 1000 an. "­Was die Mu­sik­aus­wahl be­trifft, setzt deinfm auf Chart­brea­ker, ganz neue Songs, die zu­erst bei uns lau­fen, spe­zi­elle Re­mi­xe, fette Beats und Songs, die wir neu vor­stel­len," so Schoß­mei­er. "­Deinf­m" sen­det seit 2012 auf al­len OWL-Lo­kal­ra­dios, bis­her am Wo­chen­ende abends und darü­ber hin­aus 24 Stun­den am Tag im Live-Stre­am. Ab Mon­tag so­fort ist "­deinf­m" bei Ra­dio Lippe von Mon­tag bis Sams­tag von 21 bis 0 Uhr zu hören, am Sonn­tag von 18 bis 20 Uhr.

