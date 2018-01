Minus zehn Prozent

Weniger Unternehmensinsolvenzen

Kreis Lip­pe. 82 Un­ter­neh­men ha­ben von Ja­nuar bis Sep­tem­ber 2017 beim Amts­ge­richt Det­mold einen An­trag auf Eröff­nung ei­nes In­sol­venz­ver­fah­rens ge­stellt. "Das wa­ren zehn Pro­zent we­ni­ger als im glei­chen Vor­jah­res­zeit­raum", in­for­miert Axel Mar­tens, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold. "­Die her­vor­ra­gende kon­junk­tu­relle Si­tua­tion der hei­mi­schen Wirt­schaft führt da­zu, dass in Lippe im­mer we­ni­ger Un­ter­neh­men in eine Schief­lage ge­ra­ten", er­gänzt Mar­tens. In ers­ter Li­nie wa­ren das Bau­ge­werbe mit 22 (Vor­jah­res­zeit­raum 21) und der Han­del mit 15 Fäl­len (Vor­jahr 21) be­trof­fen. Je­weils zehn In­sol­ven­zen mel­de­ten das Gast­ge­werbe (Vor­jahr 13) so­wie frei­be­ruf­li­che, wis­sen­schaft­li­che und tech­ni­sche Dienst­leis­ter (Vor­jahr 8).

vom 17.01.2018 | Ausgabe-Nr. 3A

