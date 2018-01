Gute Orientierungshilfe

DZI-Spenden-Siegel erneut an Johanniter vergeben

Kreis Lip­pe/Höx­ter. Als große Hilfs­or­ga­ni­sa­tion un­ter­zieht sich die Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe je­des Jahr von neuem der Prü­fung durch das Deut­sche Zen­tral­in­sti­tut für so­ziale Fra­gen (D­ZI), um das re­nom­mierte DZI-Spen­den-Sie­gel zu er­hal­ten. Nun wurde ihr die­ses zum vier­zehn­ten Mal in Folge er­teilt. Da­mit wurde den Jo­han­ni­tern er­neut der ge­wis­sen­hafte und ver­ant­wor­tungs­volle Um­gang mit den ih­nen an­ver­trau­ten Gel­dern be­schei­nigt.

"Das DZI-Spen­den-Sie­gel ist eine wich­tige Ori­en­tie­rungs­hilfe für al­le, die Geld für wohl­tätige Zwe­cke spen­den wol­len. Dass die Jo­han­ni­ter die­ses nun er­neut zu­er­kannt be­kom­men ha­ben, freut uns sehr und es bestätigt uns in un­se­rer Ar­beit", er­klärt Matt­hias Schrö­der, Vor­stand des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter. "Ohne die Un­ter­stüt­zung un­se­rer Spen­de­rin­nen und Spen­der wären die Ar­beit un­se­rer Eh­ren­amt­li­chen bei­spiels­weise in der Ret­tungs­hun­destaf­fel oder un­sere An­ge­bote für Ju­gend­li­che nicht mög­lich. Dafür sind wir sehr dank­bar!" Das DZI ver­gibt sein Spen­den-Sie­gel je­weils für ein Jahr an Spen­den­or­ga­ni­sa­tio­nen, die Fi­nan­zen und Wer­bung frei­wil­lig ü­ber­prü­fen las­sen und da­bei be­stimmte Kri­te­rien er­fül­len. Ge­prüft wer­den un­ter an­de­rem Mit­tel­be­schaf­fung und -ver­wen­dung so­wie die Ver­mö­gens­lage der be­tref­fen­den Or­ga­ni­sa­tion. Eine we­sent­li­che Vor­aus­set­zung für den Er­halt des Spen­den-Sie­gels ist ein an­ge­mes­sen nied­ri­ger An­teil der Werbe- und Ver­wal­tungs­kos­ten an den Ge­samt­aus­ga­ben. Von den mehr als 600.000 ein­ge­tra­ge­nen Ver­ei­nen in Deutsch­land tra­gen ak­tu­ell nur rund 230 Or­ga­ni­sa­tio­nen das DZI-Sie­gel. Die Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe ist mit ih­ren mehr als 20.000 Be­schäf­tig­ten, 36.000 eh­ren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern und rund 1,3 Mil­lio­nen För­der­mit­glie­dern eine der großen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen in Deutsch­land und zu­gleich ein großes Un­ter­neh­men der So­zi­al­wirt­schaft. Die Jo­han­ni­ter en­ga­gie­ren sich in den Be­rei­chen Ret­tungs- und Sa­nitäts­dienst, Ka­ta­stro­phen­schutz, Be­treu­ung und Pflege von al­ten und kran­ken Men­schen, Fahr­dienst für Men­schen mit ein­ge­schränk­ter Mo­bi­lität, Ar­beit mit Kin­dern und Ju­gend­li­chen, Hos­pi­z­ar­beit und an­de­ren Hil­fe­leis­tun­gen im ka­ri­ta­ti­ven Be­reich so­wie in der hu­ma­nitären Hilfe im Aus­land.

vom 13.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2B

