Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zu ei­ner Ver­an­stal­tungs­reihe zum Thema " Ge­sun­des Le­ben in der Schwan­ger­schaft" lädt das Evan­ge­li­sche Be­ra­tungs­zen­trum in die Lort­zingstraße 4 in Det­mold alle in­ter­es­sier­ten wer­den­den Müt­ter ein. Es geht um die The­men Ge­sund­heit, Ernährung und Ent­span­nung. Auf­takt ist am Don­ners­tag, 18. Ja­nu­ar, um 18 Uhr. Heb­amme Eli­sa­beth Pe­tau hält einen Vor­trag ü­ber "­Ge­sun­des Le­ben in der Schwan­ger­schaft" und steht für Fra­gen zur Ver­fü­gung. Eben­falls um 18 Uhr be­gin­nen die bei­den wei­te­ren Aben­de: Am Don­ners­tag, 25. Ja­nu­ar, bie­tet Na­ta­lie Sa­hiti eine pro­gres­sive Muskel­ent­span­nung nach Ja­cob­son an und am Don­ners­tag, 1. Fe­bruar, steht das ge­mein­same Es­sen ei­ner ge­sun­den Mahl­zeit und der Aus­tausch der wer­den­den Müt­ter im Mit­tel­punkt.

Wei­tere In­fos und An­mel­dung (bis 15. Ja­nu­ar) im Ev. Be­ra­tungs­zen­trum un­ter der Ruf­num­mer (05231) 99280.

