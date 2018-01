Intensive Standortsuche

Für die Zukunft werden Entwicklungsflächen benötigt

Kreis Lip­pe. Die Re­gion OWL will wirt­schaft­lich wei­ter deut­lich wach­sen. Das geht aus dem Fach­bei­trag der Wirt­schaft zum Re­gio­nal­plan OWL 2035 her­vor. Das Werk trägt den Ti­tel "Flächen für die Zu­kunft". Wolf D. Meier-Scheu­ven, Prä­si­dent der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer (IHK) Ost­west­fa­len zu Bie­le­feld, Ernst-Mi­chael Has­se, Prä­si­dent der IHK Lippe zu Det­mold, und Lena Stroth­mann, Prä­si­den­tin der Hand­werks­kam­mer Ost­west­fa­len-Lippe zu Bie­le­feld, stell­ten den Fach­bei­trag in der IHK in Bie­le­feld vor.

Der Re­gio­nal­plan setzt die Ent­wick­lungs­ziele und Vor­ga­ben der Lan­des­pla­nung auf OWL um. Hier geht es um kon­krete Flächen und Stand­orte. Ne­ben der In­dus­trie benöti­gen der Han­del und die Dienst­leis­ter Flächen für ihre Wei­ter­ent­wick­lung. Der Fach­bei­trag ist ins­be­son­dere den Her­aus­for­de­run­gen der Zu­kunft wie der Di­gi­ta­li­sie­rung und der Lo­gis­tik in Be­zug auf die Flächen­ent­wick­lung in OWL ge­wid­met. Ernst-Mi­chael Hasse un­ter­strich, ge­werb­li­che und in­dus­tri­elle Ent­wick­lung brau­che Raum, Un­ter­neh­men müss­ten sich fort­lau­fend ent­wi­ckeln kön­nen. "­Die In­no­va­ti­ons­re­gion OWL ist auf po­si­tive Un­ter­neh­men­s­ent­wick­lung an­ge­wie­sen und muss ent­spre­chende Vor­aus­set­zun­gen – Stich­wort Flächen­ver­füg­bar­keit – schaf­fen". Dafür sei die Aus­wei­sung markt­fähi­ger Flächen not­wen­dig, denn der­zeit stün­den aus­ge­wie­sene ge­werb­lich-in­dus­tri­elle Flächen oft für eine wirt­schaft­li­che Nut­zung nicht zur Ver­fü­gung. Darü­ber hin­aus gebe es im Ge­gen­satz zu Rhein und Ruhr in den OWL-Kom­mu­nen eher klein­tei­li­ge, we­ni­ger güns­tig ge­le­gene Brach­flächen, die viel­fach we­gen Be­schaf­fen­heit, Er­schließung und Zu­schnitt nur be­dingt für wirt­schaft­li­che Nut­zun­gen ge­eig­net sei­en. "Wich­tig ist des­halb eine rea­lis­ti­sche Brach­flächen- und Alt­stand­ort­po­li­tik. Ein Er­satz für Neu­aus­wei­sun­gen kön­nen sol­che Flächen so­wieso nicht sein", mahnte der Prä­si­dent der IHK Lip­pe. Zu­dem sei es er­for­der­lich, An­reize für re­gio­nale Ko­ope­ra­tio­nen bei der Aus­wei­sung von Ge­wer­be­flächen zu stär­ken. "­Sie kön­nen aber nicht ver­ord­net wer­den, son­dern müs­sen von un­ten wach­sen, um er­folg­reich zu sein. Ko­ope­ra­tio­nen dür­fen auch nicht als Vor­aus­set­zung für raum­be­deut­same Pla­nun­gen ge­macht wer­den", be­tonte Has­se. Wolf D. Meier-Scheu­ven be­rich­te­te, die neue NRW-Lan­des­re­gie­rung wolle im so ge­nann­ten Ent­fes­se­lungs­pa­ket II ein­zelne Re­ge­lun­gen des noch von der Vor­gän­ger­re­gie­rung be­schlos­se­nen Lan­des­ent­wick­lungs­pla­nes mo­di­fi­zie­ren und wirt­schafts­freund­li­cher ge­stal­ten. "Er gibt der Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe dann hof­fent­lich die Ent­wick­lungs­spiel­räu­me, die wir brau­chen", sagte der Prä­si­dent der IHK Ost­west­fa­len. Das gelte für Be­triebser­wei­te­run­gen, Flächen­an­ge­bote und die Ent­wick­lung des Flug­ha­fens Pa­der­born-Lipp­stadt. "­Die Kam­mern be­grüßen dies aus­drück­lich", so Meier-Scheu­ven. Lena Stroth­mann sieht vor al­lem die Er­hal­tung klein­tei­li­ger, nut­zungs­ge­misch­ter Stadt- und Orts­teil­zen­tren als wich­ti­gen Bei­trag zur wirt­schaft­li­chen und so­zia­len Sta­bi­lität der Städte und Ge­mein­den. Bäcker, Flei­scher, Fri­seu­re, Schuh­ma­cher, Tex­til­rei­ni­ger, Au­gen­op­ti­ker und viele an­dere Hand­wer­ker sind nach Auf­fas­sung der Prä­si­den­tin der Hand­werks­kam­mer OWL un­ver­zicht­bar für die Le­ben­dig­keit von Stadt- und Orts­zen­tren und die orts­nahe Ver­sor­gung der Be­völ­ke­rung. "­Die Hand­wer­ker um die Ecke si­chern viele qua­li­fi­zierte und wohn­ort­nahe Ar­beits- und Aus­bil­dungs­plät­ze", er­klärte sie. Der zweibän­dige Fach­bei­trag – ein Er­gän­zungs­band bein­hal­tet Kom­mu­nal­pro­file mit Flächen­da­ten, Fak­ten und Emp­feh­lun­gen für alle Städ­te, Ge­mein­den und Kreise in OWL - wird in den nächs­ten Ta­gen an Ent­schei­dungs­trä­ger in OWL ver­sandt und ist kos­ten­los bei den drei Kam­mern er­hält­lich.

vom 13.01.2018 | Ausgabe-Nr. 2B

